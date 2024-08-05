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Esenyurt'ta imar planı mağduriyetinin çözüme kavuşturulması çalışmaları devam ediyor

Esenyurt Belediyesi tarafından Kıraç İmar Planları Halk Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, ilçede uzun süredir yaşanan imar sorunlarının çözüme kavuşması için çalışmalara devam ediyor. 150 bin vatandaşın faydalanacağı Kıraç bölgesinde bulunan 7 mahalle ile ilgili çalışmalar için Kıraç İmar Planları Halk Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

Esenyurt Belediyesi tarafından ilçede yıllardır devam eden imar planı mağduriyetlerinin çözüme kavuşturulması üzerine çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda yürütülen çalışmaların ilk adresi Kıraç bölgesinde bulunan 7 mahalle olurken Kıraç İmar Planları Halk Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. İstiklal Mahallesi muhtarlığı önünde düzenlenen programa Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer ve birçok vatandaş katıldı. Başkan Özer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortak masa kurarak sorunun çözülmesi için 5 şehir plancısı ile yürüttüğü çalışmaları kısa sürede tamamlarken yapılan çalışmadan bölgede yaşayan 150 bin vatandaşın doğrudan faydalanacağı öğrenildi. Bu kapsamda hazırlanan planların ilk olarak İBB Meclisinde onaya gönderileceği, onay işlemlerinden sonra 1 ay sürecek olan yasal askı sürecinin hemen ardından iptal edilen imar planlarının yeniden hayata geçirilerek sürecin resmen başlatılmış olacağı belirtildi. Planlama dahilinde 2025 yılı itibariyle bölgedeki imar planı sorunlarının gerçekleştirilen çalışma ile çözüme kavuşturulması hedeflenirken sanayi bölgesi ve diğer bölgelerde yaşanan imar planı sorunları için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği öğrenildi.

"Bir şehrin imar planı o şehrin anayasasıdır"

Programda konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, "Esenyurt'umuzda 7 Etap imar planı var. Bir buçuk milyon insan, 43 kilometre kareye adeta dikey bir büyüme ile sıkıştırılmış durumda. Betona boğdurulan şehrimiz, yapılan yanlış işlerden dolayı bu 10 etabın 7 etabı yasaklı hale getirilmiş ve mahkemelerce tamamen iptal edilmiş. Her türlü çalışması durdurulmuştu. Biz göreve gelir gelmez bunları ele aldık, inceledik. 3 ay gibi kısa bir süre içinde Kıraç bölgemizde 8 yıldır yasaklı olan bir çivi bile çakılmayan 7 mahallemizi yaptığımız çalışma ile bütün sorunlarını giderdik. İmara açtık. Şimdi 1/1000'lik planımız Eylül ayında meclise geliyor. Oradan çıktıktan sonra İBB meclisine gönderiyoruz. Orada da bir ay askıda kaldıktan sonra gelecek ve Kıraç bölgesine, Esenyurt'un bir çeşit kalbi olan Kıraç halkına bir müjde ile bunu armağan edeceğiz. Bundan yaklaşık 150 bin vatandaşımız istifade edecek. Bu 8 yıldır yapılmamış bir şey. Kimse kılını kıpırdatmamış ama biz gelir gelmez bunu yaptık. Bu imarda bir devrim sayılır çünkü bir şehrin imar planı o şehrin anayasasıdır. İmar planı delinirse ve bir takım yanlış işlere kurban edilirse o şehir hasta olur. Tıpkı anayasanın delik deşik olarak hukukun rafa kaldırılması gibi. Onu iyileştirmenin yolu, onu usulüne uygun bir biçimde yeniden ihya ve inşa etmektir. Biz de bunu yaptık. Şimdi burada Kıraç halkı ile birlikteyiz. İstiklal Mahallemizde 8 yıldır yasaklı olan 7 mahallemizin, 150 bin vatandaşımızın yararlanacağı bu sorunu kökten çözdük. -İmar'a açtık. Esenyurt'umuza ve İstanbul'umuza hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

"2025 yılına kadar inşallah Esenyurt'ta imarla ilgili çözülmemiş sorun bırakmayacağız"

İmar planı ile ilgili çalışmaların devam ettiğini söyleyen Başkan Özer, "Bir müjde daha vermek istiyorum. 2025 yılına kadar inşallah Esenyurt'ta imarla ilgili çözülmemiş sorun bırakmayacağız. 40 bin konut mağduru var. Bir o kadar tabu mağduru var. Bütün bunlar üst üste yığılmış. Onları kurduğumuz çalışma ekipleri, komisyonlarla peyderpey masaya getiriyoruz. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Çözmeye çalışıyoruz. Tıpkı bu 7. Etap imar planını çözdüğümüz gibi. Onları da adım adım çözüme kavuşturacağız. 'Barış ve Kardeşlik Şehri' diyoruz. Barış ve kardeşlik şehri, sorunları çözülmüş şehir ile olur. Biz sorunları çözmeye başladık. Yeşil, ulaşılabilir, temiz bir Esenyurt dedik ve bunların altını doldurduk. Bu kısa süre içinde 65 bin ton asfalt döktük. Bir o kadar da bordür taşı döşedik. 2 park yaptık. 100 bin metrekarelik bir parkın inşaatı sürüyor. Yakında Sayın İmamoğlu ile birlikte bunu açacağız. Bu çalışmalarda bizimle koordine içinde olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu olmak üzere İstanbul Büyükşehir'e ve İstanbul Büyükşehir Meclisine de buradan teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca kültür ve sanatın başkenti Esenyurt dedik. Daha geçen hafta yaklaşık 35 ülkeden 550 tane misafir ağırladık. 4-5 gün boyunca Esenyurt kültüre ve sanata doydu. Muhteşem bir festival yaptık. Şimdi Barış ve Kardeşlik Festivali, ardından Edebiyat Festivali, ardından Kadın Emeğinin Değerlendirilmesi Festivali peş peşe gelecek. En önemlisi sosyal belediyeciliğin kalbi Esenyurt. Bir aşevi açtık. 15 bin kişilik bir kapasite. Burada bin kişiye günlük 3 çeşit yemeği ücretsiz dağıtan bir aşevini açtık. 7 merkez daha açacağız. 2 tane de mobil aşevimiz var. İmar problemleri en önemli sorunumuz. Bu şehir çarpık gelişmiş. Betona boğdurulmuş. 'Yer bizim, gök Allah'ın' denilerek yukarı çıkılmış. Binlerce konut mağdurları ve otopark sorunları, ulaşım sorunları vs. Şimdi biz yetiştik. Zararın neresinden dönülürse kardır misali onu alıp 21. yüzyıla hazır hale getiriyoruz. Bu anlamda hedeflerimiz net. Bilgimiz birikimimiz var. Bu projeleri yapacak ekiplerimiz var. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Burada Esenyurt'ta bir model üreteceğiz. Bu modeli İstanbul'umuza ve ülkemize hediye edeceğiz. Bütün Esenyurt'ta, İstanbul'a, Türkiye'ye hayırlı ve uğurlu olsun diyorum" şeklinde konuştu.