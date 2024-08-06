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Esenyurt'ta imar sorunları çözülüyor

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Esenyurt Belediyesi tarafından Kıraç bölgesinde bulunan 7 mahallede yapılacak çalışmalarla imar sorunları sona erecek ve konut mağduriyetleri giderilecek.

06.08.2024 11:44  Güncelleme: 12:03
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Esenyurt'ta imar sorunları çözülüyor

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi tarafından Kıraç bölgesinde bulunan 7 mahallede yapılacak çalışmalarla imar sorunları sona erecek ve konut mağduriyetleri giderilecek.

Esenyurt'ta yaşanan imar sorunları çözüme kavuşacak. Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile 5 şehir plancısının katkılarıyla hazırlanan planlar, Kıraç bölgesinde 7 mahallede uygulanacak. Bölgede yaşayan 150 bin vatandaşın doğrudan faydalanacağı çalışmanın bilgilendirme toplantısına İl Dernekler Birliği Başkanı Orhan Onur, Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Kuzgun, meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve çok sayıda bölge halkı katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Özer, Esenyurtlulara imar sorunlarını çözüleceğinin ve konut mağduriyetlerinin giderileceğinin müjdesini verdi.

"7 mahallede bütün sorunları giderdik"

Yaptığı açıklamada çalışma sürecine değinen Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, "Esenyurtumuzda 7 etap imar planı var. Bir buçuk milyon insan, 43 kilometre kareye adeta dikey bir büyüme ile sıkıştırılmış durumda. Betona boğdurulan şehrimiz, yapılan yanlış işlerden dolayı bu 10 etabın 7 etabı yasaklı hale getirilmiş ve mahkemelerce tamamen iptal edilmişti. Yani her türlü çalışması durdurulmuştu. Biz göreve gelir gelmez bunları ele aldık, inceledik. 3 ay gibi kısa bir süre içinde Kıraç bölgemizde 8 yıldır yasaklı olan, bir çivi bile çakılmayan 7 mahallemizi yaptığımız çalışma ile bütün sorunlarını giderdik, imara açtık. Şimdi 1 bölü 1000'lik planımız Eylül ayında meclise geliyor. Oradan çıktıktan sonra İBB meclisine gönderiyoruz. Orada da bir ay askıda kaldıktan sonra gelecek ve Esenyurt'un kalbi olan Kıraç halkına bir müjde ile bunu armağan edeceğiz. Bundan yaklaşık 150 bin vatandaşımız istifade edecek. Bu 8 yıldır yapılmamış bir çalışma. Kimse kılını kıpırdatmamış ama biz gelir gelmez bu sorunu da çözdük. Bu imarda bir devrim sayılır çünkü bir şehrin imar planı o şehrin anayasasıdır. İmar planı delinirse ve bir takım yanlış işlere kurban edilirse o şehir hasta olur. Tıpkı anayasanın delik deşik olarak hukukun rafa kaldırılması gibi. Onu iyileştirmenin yolu, onu usulüne uygun bir biçimde yeniden ihya ve inşa etmektir. Biz de bunu yaptık. Şimdi burada Kıraç halkı ile birlikteyiz. İstiklal Mahallemizde 8 yıldır yasaklı olan 7 mahallemizin, 150 bin vatandaşımızın yararlanacağı bu sorunu kökten çözdük, imara açtık. Esenyurtumuza ve İstanbulumuza hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

"Esenyurt'ta imarla ilgili çözülmemiş sorun bırakmayacağız"

Esenyurt'ta imarla ilgili sorunların hepsini çözüme kavuşturarak tek bir sorun dahi bırakmayacaklarının altını önemle çizen Başkan Prof. Dr. Özer, "Bir müjde daha vermek istiyorum. 2025 yılına kadar inşallah Esenyurt'ta imarla ilgili çözülmemiş sorun bırakmayacağız. 40 bin konut mağduru var, bir o kadar tapu mağduru var. Bütün bunlar üst üste yığılmış. Onları kurduğumuz çalışma ekipleri, komisyonlarla peyderpey masaya getiriyoruz. Gece gündüz demeden çalışıyoruz, çözmeye çalışıyoruz. Tıpkı bu 7. etap imar planını çözdüğümüz gibi. Onları da adım adım çözüme kavuşturacağız. 'Barış ve Kardeşlik Şehri' diyoruz. Barış ve kardeşlik şehri, sorunları çözülmüş şehir ile olur. Biz sorunları çözmeye başladık. Yeşil, ulaşılabilir, temiz bir Esenyurt dedik ve bunların altını doldurduk. Bu kısa süre içinde 65 bin ton asfalt döktük. Bir o kadar da bordür taşı döşedik. 2 park yaptık. 100 bin metrekarelik bir parkın inşaatı sürüyor. Yakında Sayın İmamoğlu ile birlikte bu parkın da açılışını gerçekleştireceğiz. Bu çalışmalarda bizimle koordine içinde olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere İstanbul Büyükşehir'e ve İstanbul Büyükşehir Meclisine de buradan teşekkür etmek istiyorum. İmar problemleri en önemli sorunumuz. Bu şehir çarpık gelişmiş, betona boğdurulmuş. Yer bizim, gök Allah'ın, denilerek yukarı çıkılmış. Bu anlamda hedeflerimiz net. Bilgimiz birikimimiz var. Bu projeleri yapacak ekiplerimiz var. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Burada Esenyurt'ta bir model üreteceğiz. Bu modeli İstanbulumuza ve ülkemize hediye edeceğiz. Bütün Esenyurt'ta, İstanbul'a, Türkiye'ye hayırlı ve uğurlu olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

Esenyurt\'ta imar sorunları çözülüyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Esenyurt'ta imar sorunları çözülüyor - Son Dakika

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