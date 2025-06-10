Ferdi Zeyrek Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Ferdi Zeyrek Son Yolculuğuna Uğurlandı

10.06.2025 18:29
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yoğun kalabalık ve gözyaşları eşliğinde Hatuniye Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zeyrek'in ailesine destek oldu.

Özgür Özel Zeyrek ailesini yalnız bırakmadı

Hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in cenazesi Hatuniye Camiine getirildi

Yoğun bir kalabalığın olduğu camide Ferdi Zeyrek'in kızları ve eşi tabuttan biran olsun ayrılmadı

MANİSA - Manisa'daki evinde 6 Haziran'da elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 66 saat süren yaşam mücadelesini kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, binlerce Manisalının gözyaşları ve duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenaze namazı öncesi getirildiği Hatuniye Camiinde eşi ve kızları biran olsun tabuttan ayrılmazken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in en büyük kızı Nehir Zeyrek'i alnından öperek teselli etti.

Manisa'da her siyasi görüşten insanın sevdiği Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için ikinci tören Hatuniye Camiinde gerçekleştirildi. Öğle namazı öncesi naaşı belediyeden alınarak Hatuniye Camiine getirilen Ferdi Zeyrek'in Türk Bayrağına sarılı ve üzeri karanfillerle kaplı tabutundan eşi ve kızları biran olsun ayrılmadı. Eşi Nurcan Zeyrek bir yandan gözyaşı dökerek bir yandan da çocuklarına teselli olmaya çalışırken büyük kızı Nehir Zeyrek ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Nehir'i anından öpen ve sık sık sarılarak teselli eden Özel de tabutun başından biran olsun ayrılmayarak taziyeleri kabul etti. Tabutun başında eşinin kocaman bir kalbi olduğunu kaydeden Nurcan Zeyrek kızları için yaşamaya ve dik durmaya devam edeceğini söyledi. Ferdi Zeyrek'in ikiz kızları Elif ve Zeynep ise ellerindeki oyuncaklarla babalarının tabutunu öptü. Öğle Namazının ardından Ferdi Zeyrek'in cenazesi, cenaze namazı için on binlerce insanın toplandığı Cumhuriyet Meydanına götürüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Ferdi Zeyrek Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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