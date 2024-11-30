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Garaj Günleri başladı

Starcity AVM'de, 30 Kasım-8 Aralık tarihleri arasında yüzde 90 indirimli alışveriş dönemi başladı.

30.11.2024 19:07
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27'nci geleneksel "Garaj Günleri" indirimi başladı

AVM'nin indirim gününde vatandaşlar mağazalara akın etti

İSTANBUL - İstanbul Bahçelievler'de bulunan bir AVM'de 27'ncisi düzenlenen "Garaj Günleri" isimli indirim günlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 30 Kasım tarihinden 8 Aralık'a kadar sürecek olan Garaj Günleri'nde ünlü markalardaki yüzde 90'a varan indirimleri gören vatandaşlar poşet dolusu alışveriş yaparken, AVM'nin açılış saatlerinde vatandaşların mağazalara akın ettiği görüldü.

İstanbul'da Bahçelievler'de bulunan Starcity AVM'de 27'ncisi düzenlenen "Garaj Günleri" isimli geleneksel indirim kampanya günleri başladı. 30 Kasım'dan 8 Aralığa kadar sürecek olan indirim günlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Dünyada ünlü markaların yüzde 90'a varan indirimlerle satışa sunulduğu AVM'de, açılış saatinde kepenklerin kaldırılmasıyla vatandaşlar mağazalara akın etti. Dekorasyon malzemelerinden tekstile, ayakkabıdan oyuncaklara kadar birçok ürün çeşidinin bulunduğu Garaj Günleri'ndeki indirimlerden vatandaşlar memnun olduğunu dile getirdi.

"42 markada yüzde 90'a varan indirimler var"

Gelenekselleşen "Garaj Günleri"nin 10 bin metrekarelik bir alanda kurulduğunu ifade eden AVM yetkilisi Nuray Çınar, "Gelenekselleşen Garaj Günleri'mizin 27'ncisinin açılışını bugün gerçekleştirdik. 8 Aralık akşam 22.00'a kadar sürecek kampanya günümüz. Stoklarımızı sürekli güncelliyoruz. Yüzde 90'a varan indirimlerle markalarımız çok iyi bir şekilde hazırlandılar. 42 markamız yer alıyor. 10 bin metrekarelik bir satış alanı oluşturduk. Fiyatlarla ilgili olarak 700 - 800 liraya mont bulabiliyorsunuz. 600 liraya bot bulabiliyorsunuz. 300 liraya kazak bulabiliyorsunuz. Ev tekstilinden aksesuarına kadar her şeye ulaşabiliyorsunuz çok geniş bir ürün çeşitliliğimiz var. Müşterilerimiz de gayet memnun. Şu an her şey keyifli gidiyor" dedi.

"Böyle zamanları değerlendirmek gerekiyor"

Çocuklarına ve kendisine alışveriş için AVM'ye gelen Bülent Şen isimli vatandaş, "Ana baba günü burası biz de indirimlerden faydalandık. Çocuklara bir şeyler aldık. Böyle zamanları değerlendirmek gerekiyor ekonomik sıkıntılardan dolayı. Ufaklıklara ve kendime ayakkabı aldım. Bir de en küçüğümüze de oyuncak alacağız. Aynı zamanda gezip fiyat bilgisi alıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Bahçelievler, Alışveriş, İstanbul, Aralık, Son Dakika

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