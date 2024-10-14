Gıda Denetiminde Binde 1 Hassasiyet - Son Dakika
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Gıda Denetiminde Binde 1 Hassasiyet

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Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarı, ürünlerde binde 1 oranında kusuru tespit edebiliyor.

14.10.2024 14:26
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Gıda denetiminde bir ürünün içerisindeki binde 1'lik kusur bile tespit ediliyor

ANKARA - Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü Yusuf Varlık, "Her cihazın inebileceği maksimum bir limit vardır. Binde 1 hassasiyet dediğimiz limit, cihazın inebileceği, bir ürünün içerisindeki binde 1 oranında bir malzeme varsa onu tespit edebileceğimiz anlamına gelir" dedi.

Ankara'daki Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, yapılan denetimleri ve incelemeleri aktarmak üzere basın mensuplarının ziyaretine açıldı. Ziyaret kapsamında ürünlerin analizlerinin yapıldığı laboratuvarlar tanıtıldı, analizlere ilişkin bilgi verildi.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü Yusuf Varlık, il ve ilçe tarım gıda denetçilerince alınan numunelerin, kabul biriminde mühür, deformasyon, poşet ve sıcaklık kontrolleri yapıldıktan sonra, Tarım ve Orman Bakanlığının Gıda Kontrol Laboratuvar Sistemi'ne kaydedildiğini söyledi.

Alınan numunelerin analiz aşamalarını da açıklayan Varlık, "Her numunenin ilk aşaması mutlaka tahlil aşamasıdır. Tahlil aşaması bittikten sonra arkamızda gördüğünüz cihazlara verilir ve ardından cihazlardan gelen veriler değerlendirilerek, bunların uygun olup olmadığı değerlendirilir. Bir numune uygun değilse tekrar çalışması yapılır. Sonuçtan emin olduktan sonra raporlama yapılır. Rapor il müdürlüğüne düşer ve 7 gün içerisinde ilgili firmaya şahit veya itiraz hakkını kullanması için yazı gönderilir. Şahit hakkını kullanmak isteyen firmada Bakanlığımızın farklı bir laboratuvarına gönderilerek tekrar orada analiz yaptırılır. Orada da yine 'uygun değil' çıkarsa cezai işlemler il müdürlüğü tarafından yapılır" şeklinde konuştu.

" Azerbaycan, Gürcistan, Hindistan, KKTC, Kuzey İrlanda ve Polonya gibi ülkelere analiz hizmetleri vermekteyiz"

Varlık, laboratuvarın toplamda 23 bin 500 metrekare alana sahip olduğunu ve 16 tane laboratuvar biriminin bulunduğunu söyleyerek, "Laboratuvarımız bu anlamda da Türkiye'nin en büyük laboratuvarından biridir. Yine yurtiçine hizmet verdiğimiz gibi yurtdışında da Azerbaycan, Gürcistan, Hindistan, KKTC, Kuzey İrlanda ve Polonya gibi ülkelere de analiz hizmetleri vermekteyiz. Bu anlamda da güvenin son derece yüksek olduğu bir laboratuvarda bulunmaktayız. Analizlerimiz 185 personel tarafından, bugün Avrupa'da hangi cihazlar varsa ülkemizde ve laboratuvarımızda da o cihazlarımız var. Hatta bazı cihazlarımız daha üstün teknolojiler de kullanmaktayız" diye konuştu.

"Bir ürünün içerisindeki binde 1 oranında bir malzeme varsa onu tespit edebileceğimiz anlamına gelir"

Son dönemde yapılan gıda analiz sonuçlarında ortaya çıkan 'binde de 1' detayını da açıklayan Varlık, "Her cihazın inebileceği maksimum bir limit vardır. Burada binde 1 hassasiyet dediğimiz limit, cihazın inebileceği, bir ürünün içerisindeki binde 1 oranında bir malzeme varsa onu tespit edebileceğimiz anlamına gelir. Bu, ürünün içerisinde binde 1 var demek değildir. Cihazın görebileceği maksimum düzeyi göstermektedir" ifadelerine yer verdi.

"Yılda yaklaşık 1 milyon 400 bin analiz yaparız"

Varlık, laboratuvarlara günlük 100-150 arasında numune geldiğini aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Toplam yılda 18-20 bin arasında numune gelir. Yaklaşık 1 milyon 400 bin analiz yaparız. Her şey kontrollü ve steril şartlardadır. Laboratuvarlarımızın sterilizasyonu sürekli yapılır. Personelimiz önlüklü, eldivenli ve boneli bir şekilde çalışır. Bakanlığımız, kritik olan dönemlerde denetimlerini daha da yoğunlaştırıyor. 750 bin işletmenin her biri yılda bir kere Bakanlık planı kapsamında bu laboratuvar olsun diğer laboratuvarlar olsun orada denetimleri gerçekleştiriliyor. Özel hassasiyetli bir durum olduğu zaman da Bakanlık ekipleri tarafından ekstra denetimler yapılır" değerlendirmesinde bulundu.

"Et ve et ürünlerinde de yaklaşık 22 türe bakabiliyoruz"

Bal denetimlerinde yaklaşık 14 parametre analiz yapıldığını açıklayan Varlık, zeytinyağı denetimleri için ise, "Analizlerde zeytinyağının içinde de bir karışım bir yağ olup olmadığını çok rahat tespit edebiliyoruz. Cihazlarımız son teknoloji cihazlar. Personelimiz çok yetkin. Bu anlamda taklit-tağşiş noktasında son derece güvenli bir şekilde çalışılmaktadır. Et ve et ürünlerinde de yaklaşık 22 türe bakabiliyoruz. Burada yüzde 1 hassasiyetle yaptığımız ürünler de var" bilgilerini paylaştı.

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Teknoloji, Ekonomi, Sağlık, Ankara, Genel, Son Dakika

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