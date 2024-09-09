Hadımköy Ortaokulu yeni eğitim-öğretim döneminde açıldı - Son Dakika
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Genel

Hadımköy Ortaokulu yeni eğitim-öğretim döneminde açıldı

Arnavutköy'de bulunan ve yapımı tamamlanan Hadımköy Ortaokulu, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında açıldı. İlk öğrencilerini bu yıl kabul eden okulda gerçekleştirilen açılış töreninde öğrenciler ve veliler büyük bir heyecan yaşadı.

09.09.2024 21:27
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Hadımköy Ortaokulu yeni eğitim-öğretim döneminde açıldı

İSTANBUL - Arnavutköy'de 2024-2025 eğitim-öğretim sezonunun açılışı, Hadımköy Ortaokulu'nda gerçekleştirilen törenle yapıldı.

Arnavutköy'de bulunan ve yapımı tamamlanan Hadımköy Ortaokulu, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında açıldı. İlk öğrencilerini bu yıl kabul eden okulda gerçekleştirilen açılış töreninde öğrenciler ve veliler büyük bir heyecan yaşadı.açılış törenine Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Bizler çok heyecanlıyız"

Programda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, "Bizler çok heyecanlıyız; hem 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlangıcını yapıyoruz, hem de Hadımköy Ortaokulu'muzun açılışını kutluyoruz. Okulumuzun inşaatı devletimizin tüm imkanları kullanılarak tamamlandı. Bir hafta öncesine kadar bitirilemez denilen bu okulu, büyük bir kararlılık ve milletimizin gücüyle yeni eğitim sezonuna yetiştirildi. Hadımköy'ümüze ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Okulun ilk öğrencilerinden Murat Cavit ise duygularını, "Okulumuz çok güzel, oldukça büyük bir bahçesi var. Okulumuzu çok beğendik, yapanlara çok teşekkür ederiz," şeklinde ifade etti.

Törene katılan vatandaşlar ve veliler, yeni eğitim-öğretim dönemine yetişen Hadımköy Ortaokulu için Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'na teşekkürlerini iletti. Okulun hızlı bir şekilde tamamlanması, veliler arasında büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Hadımköy Ortaokulu yeni eğitim-öğretim döneminde açıldı - Son Dakika

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