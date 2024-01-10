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Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
HATAY - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'ın açıkladığı bilgilere göre, Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 22: 38'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.
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