Havran Mandalinası'nda Hasat Başladı - Son Dakika
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Havran Mandalinası'nda Hasat Başladı

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Balıkesir'in Havran ilçesinde, coğrafi işaretli mandalina hasadında 20 bin ton rekolte bekleniyor.

19.11.2024 11:22
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Coğrafi işaretli Havran Mandalina'sında hasat başladı

Kazdağların'nın eteklerinde yetişen coğrafi işaretli Havran Mandalinası'nda 20 bin ton rekolte bekleniyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Havran ilçesinde coğrafi işaretli Havran Satsuma cinsi mandalinada hasat başladı. İnce kabuğu, ince zarı, aroması ve lezzetiyle coğrafi işaret almaya hak kazanan Havran Mandalina'sında bu yıl 20 bin ton rekolte bekleniyor.

Havran ilçesinde 7 bin dekar alanda yaklaşık 200 bin ağaçta mandalina hasadı gerçekleştiriliyor. İç pazarın yanında Almanya'ya ihraç edilen coğrafi işaretli Havran Satsuma cinsi mandalinalar için yoğun bir mesai harcanıyor.

Mandalina hasadına katılan Havran Kaymakamı Enver Özderin "Balıkesir'imizin zümrüt ilçesi Havran'ımızda coğrafi işarete sahibi olan. Satsuma cinsi mandalina hasadı başlamıştır. Ben öncelikle gerek Havranlı çiftçilerimize gerek ülkemizin dört bir yanında toprağımızı işleyerek ülkemize maddi olarak katkı yapan çiftçilerimize bereketli bir sezon diliyorum. Mandalinamız Havran'da çiftçimizin önemli gelir kaynaklarından biridir. Gerek hoş lezzeti gerek ince kabuklu olması, çekirdeksiz olması, vatandaşımızın bu mandalinayı tercih etmesi, tüketmesi açısından Havran'ında önemli bir gelir kaynağı olmaktadır. Havran ilçemizde yaklaşık 20 bin ton yıllık ürün beklenmektedir bu sene. Toplam mandalina bahçesinin büyüklüklerine değinecek olursak, yaklaşık 7 bin dönüm araziye sahiptir Havran ilçemiz. Havran'ımızda mandalina bahçeleri aynı zamanda. Bu sene dikilen ağaçlarla beraber yaklaşık 200 bine yakın Havran'ımızda mandalina ağaç bulunmaktadır."dedi.

Havran Mandalina'sının değerli bir ürün olduğuna değinen Kaymakam Özderin "Coğrafi işarete sahip Havran mandalinası lezzet bakımından aynı zamanda A-B-C vitaminleri bakımından çok yüksek değere sahiptir. Özellikle kış aylarında hastalığa yakalanmama açısından tavsiye edilir. İnce kabukludur, çekirdeksizdir, hoş tadı ve aroması vardır. Tekrardan ben çiftçilerimize bereketli bir sezon diliyorum."dedi.

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan il genelinde bu yıl 30 bin ton mandalina hasadı yapılmasının planlandığını ifade ederek "Balıkesir ilimiz Havran ilçemizdeyiz ve Havran Satsuma cinsi mandalina hasadındayız. Kazdağları'nın eteğinde Körfez bölgemizde siyah incirden başladık. Zeytin ve şu an mandalina hasadıyla devam ediyoruz. Sadece Havran ilçemizde 7 dekar dekar mandalina üretimi yapılmakta, Balıkesir geneliyse 11 bin dekar civarında. Bu sene beklentimiz il genelinde yaklaşık 30 bin ton civarında. Gerçekten coğrafya işaretli bu mandelinalarımız kabuğunun ince olması, zarının ince olması, çekirdeksiz olması ve hoş bir aroma ve lezzetinin olması nedeniyle tüm tüketicilerimize tatmalarını tavsiye ediyoruz."dedi.

Coğrafi işaretli Havran Mandalina'sının hırsızlıklara karşı yoğun bir şekilde korunduğunu ifade eden Havran Çiftçi Malları Koruma Başkanı Halil Bıçakçı "Bölgemizde mandalina değerli coğrafi işareti olan bir mandalina, değerli olan her şeyin de korunması gerekiyor. Bunun korumasını da biz sağlıyoruz. Bölgemizde şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yok. Drone ile kamera sistemiyle bölgemiz koruma altında. Çiftçilerimizin mallarını rahatlıkla toplamasını sağlıyoruz. Çiftçilerimizin arazilerine ulaşması için gerekli yol çalışmalarını yine Çiftçi Malları Koruma yapıyor. Yollarının tadilatını, tamiratını yapıyor ve bulunan bölgedeki meyvelerin hasadını rahatlıkla yapılması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz."dedi.

İlk mandalilan hasadına Havran Kaymakamı Enver Özderin, Kaymakam Adayı Yusuf Emre Yiğit, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emre Çakan, Havran Çiftçi Malları Başkanı Halil Bıçakcı katıldı.

Havran Mandalinası\'nda Hasat Başladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Havran Mandalinası'nda Hasat Başladı - Son Dakika

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