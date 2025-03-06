Hırka-i Şerif Camii, Gül Suyuyla Temizlendi - Son Dakika
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Genel

Hırka-i Şerif Camii, Gül Suyuyla Temizlendi

Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif Camii, Peygamber Efendimiz'in vasiyeti üzerine korunan Hırka-i Şerif'in hizmete açılmadan önce gül suyu ile yıkanarak temizlendi. Camii, Ramazan boyunca ziyaretçilerini bekleyecek.

06.03.2025 17:17
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Hırka-i Şerif Camii gül suyuyla yıkandı

İSTANBUL - Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif Camii belediye ekipleri tarafından gülsuyu ile yıkanarak temizlendi.

Peygamber Efendimiz vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden biri olan ve 1851 yılından bu yana Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii'nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif, 7 Mart Cuma günü vatandaşların hizmetine açılıyor. Açılıştan bir gün önce cami Fatih Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gülsuyu ile yıkandı.

"Çalışmalarımız Ramazan ayı boyunca devam etmektedir"

Çalışma ile ilgili bilgi veren Fatih Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekip amiri Ali Çakmak, "Hırka-i Şerif kutsal emaneti ilçemizde bulunmaktadır. Başkanımız bu tarz değerlerin korunmasına önem veriyor. Kutsal emanetler, cumadan sonra ziyarete açılıyor. Bu sebeple dezenfekte çalışması yapmaktayız. Vatandaşlar gelmeden sabahın erken saatlerinde gelip dezenfekte çalışması yapmaktayız. Çalışmalarımız Ramazan ayı boyunca devam etmektedir" şeklinde konuştu.

Hırka-i Şerif, yarın ziyarete açılıyor

Öte yandan Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif Hırka-i Şerif, Ramazan ayı boyunca hafta içi saat 10.00-17.00 arasında, hafta sonu ise 09.00-17.30 arasında ziyaretçilerle buluşacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Hırka-i Şerif Camii, Gül Suyuyla Temizlendi - Son Dakika

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