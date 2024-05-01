İşçiler 1 Mayıs'ta da çalışıyor - Son Dakika
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İşçiler 1 Mayıs'ta da çalışıyor

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Adana'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olmasına rağmen bazı işçiler ekmek parası için çalışmaya devam ediyor. Kimileri fırında ekmek üreterek vatandaşlara hizmet verirken kimileri tarlada hasat yapıyor, kimileri de park ve caddelerde ürün satarak ekonomiye katkı sunuyor. İşçilerin durma şansı olmadığını belirten işçiler, bayramlarının işlerini bitirdikten sonra olduğunu ifade ediyor.

01.05.2024 09:46  Güncelleme: 09:48
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İşçiler 1 Mayıs'ta da çalışıyor

İşçiler ekonomiye katkı sunmaya devam ediyor

ADANA - Adana'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olmasına rağmen bazı işçiler ekmek parası için çalışmaya devam ediyor.

Tüm Türkiye'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle birçok etkinlik düzenlenirken, Adana'da birçok işçi ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor. Kimileri fırında ekmek üreterek vatandaşlara hizmet verirken kimileri tarlada hasat yapıyor, kimileri de park ve caddelerde ürün satarak ekonomiye katkı sunuyor.

"Bizim durma şansımız yok"

Ekmek parasını fırında ekmek üreterek kazanan fırıncı esnafından Salih Gülağacı, İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Gülağacı, gerçek işçilerin 1 Mayıs'ta dahi çalıştığını vurgulayarak, "İnsan vücudunda kan dolaşımı durursa insan ölür. İşçiler durursa da dünya durur. Bugün gelişen dünyada ne kadar çağa ayak uydurmaya çalışsak da işçiler işi bitiriyor. İşçilere alın teri kurumadan hakkını ödeyelim. Bizim bayramımız işimiz bitince. Hizmet sektörü olduğumuz için bizim durma şansımız yok. Çalışmaya devam" ifadelerini kullandı.

"Bizim bayramımız hasat bittikten sonra"

Tarlada çalışan Yılmaz Deme (30), "1 Mayıs'ta işimizin başındayız. 1 Mayıs İşçi Bayramı ama bizler bu kadar bu tarlalara emek veriyoruz o nedenle tatil yapamıyoruz. Gerçek işçiler her zaman sahada. Bizim iznimiz, bayramımız hasat bittikten sonra" dedi.

"Masa başı iş yapanlar 1 Mayıs'ta izinli"

Dönerci esnafından Samet Eker ise, "Bize 1 Mayıs yok. İzin günlerimiz haftada 1 gün. Normal günlerdeki gibi işimizin başındayız. Özel günler daha yoğun oluyor, bizim gibi çalışanlar izin yapmıyor. Devlet memurları, masa başı iş yapanlar 1 Mayıs'ta izinli. Bizler hep çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İşçiler 1 Mayıs'ta da çalışıyor - Son Dakika

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