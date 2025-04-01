İstanbul'da Bayramda Trafik Yoğunluğu

İstanbul'da bayramın 2'nci gününde trafik yoğunluğu yüzde 72'ye ulaştı
İSTANBUL - İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde trafik yoğunluğu yüzde 72'ye ulaştı.
İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor. E-5 Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken trafik kimi bölgelerde durma noktasına geldi. İBB Cep Trafik uygulaması verilerinde yoğunluk yüzde 72 olarak ölçüldü.
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