İstanbul'da gün batımı ve yıldırım ile birlikte görülen raf bulutu hayranlık uyandırdı - Son Dakika
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Genel

İstanbul'da gün batımı ve yıldırım ile birlikte görülen raf bulutu hayranlık uyandırdı

İstanbul'da etkili olan yağmurun ardından ortaya çıkan raf bulutu, gün batımı sırasında havadan çekilen görüntülerde ilginç manzaralar oluşturdu. Beylikdüzü ve Büyükçekmece semalarında görülen raf bulutu, gökyüzünün bir kısmının karanlığa boğulduğu ve bir kısmının ise gün batımı manzarasıyla aydınlandığı ilginç bir görüntü oluşturdu. Raf bulutu, arcus bulutlarının bir alt türü olup genellikle güçlü fırtınalar sırasında oluşur ve dolu, gök gürültüsü ve şimşek gibi hava olaylarına neden olabilir.

06.05.2024 22:18
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Raf bulutu, gün batımı ve yıldırım aynı karede böyle görüntülendi

İstanbul'da yağmurun ardından oluşan görüntü hayran bıraktı

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan yağmurun ardından ortaya çıkan Raf bulutu (shelf cloud) gün batımı sırasında havadan çekilen görüntülerde ilginç manzaralar ortaya çıkarttı. Gün batımı, raf bulutu ve yıldırım ise aynı anda tek karede görüntülere yansıdı.

Beylikdüzü ve Büyükçekmece semalarında yağış sonrası Raf bulutu (shelf cloud) görüldü. Gün batımı ile birlikte havadan görüntülenen bulut, adeta bilim kurgu filmlerinden bir sahneyi aratmadı. Gökyüzünün bir kısmı karanlığa boğulurken; bir kısmı ise bulutların arasındaki gün batımı manzarasıyla ortaya ilginç görüntüler çıkarttı. Gün batımı, raf bulutu ve yıldırım ise aynı anda havadan çekilen görüntülere yansıdı.

Raf bulutu nedir?

Havanın bir anda kararmasına neden bu bulutun adı bilimsel adıyla raf bulutu(shelf cloud) olarak biliniyor. Raf bulutları, arcus bulutlarının bir alt tür olma özelliği taşıyor. Arcus bulutu, genellikle güçlü fırtınalar sırasında oluşur ve cumulonimbus bulutu (dikey olarak gelişerek büyümesiyle oluşan konvektif fırtına bulutu) altında ona bitişik şekilde bulunur. Dolu, gök gürültüsü ve şimşek oluşturabilirler.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İstanbul'da gün batımı ve yıldırım ile birlikte görülen raf bulutu hayranlık uyandırdı - Son Dakika

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