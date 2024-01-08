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İstanbul'da ulaşıma zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Koordinasyon Merkezi Ocak Ayı Toplantısı'nda ulaşıma zam kararı çıktı. Tam elektronik bilet 17.70 TL'ye, öğrenci bileti 8.64 TL'ye yükseldi. Minibüs ücretleri mesafeye göre 15.50 TL ile 20 TL arasında değişecek. Minibüste öğrenci ücreti ise 10 TL'ye yükseldi.

İstanbul\'da ulaşıma zam
08.01.2024 - 18:55,
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ocak ayı toplantısında, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28,09, toplu taşım ücretlerine ise yüzde 18 oranında zam yapılması oy çokluğu ile kabul edildi. Zammı yetersiz bulan taksiciler, toplantının yapıldığı Zeytinburnu 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'ne taşlarla ve sopalarla saldırdı. Olaya polis müdahale etti.

İBB UKOME'nin, 2024 yılının ilk toplantısı, Zeytinburnu'ndaki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde bugün yapıldı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında yapılan toplantıda gündem maddeleri arasında yer alan toplu taşıma, taksi ve servis ücretlerinin güncellenmesi maddesi ele alındı.

Esnaf temsilcileri, maliyet artışı ve enflasyon etkisiyle yüzde 60 ile 100 arasında değişen oranda zam talep etti. İBB'nin teklifinde ise son toplu ulaşım tarifesinin belirlendiği 2023 yılının Ağustos ayından itibaren personel giderinin yüzde 49, enflasyonun yüzde 25,25, akaryakıt artışının yüzde 6,41 olarak gerçekleştiği belirtildi. Yapılan oylama sonucunda taksi ve servis ücretlerinde yüzde 28,09 artış yapılması oy çokluğu ile kararlaştırıldı.

TOPLU TAŞIMAYA YÜZDE 18 ZAM

İstanbullulara sunulan toplu ulaşım maliyetinin artması nedeniyle hizmetlerin etkin ve sürdürülebilir bir şekilde devam etmesi için İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarının ücretlerinde yüzde 18 zam yapılması kararı alındı. Yeni tarife; İETT, Metro İstanbul ile Şehir Hatları'nda geçerli olacak.

Servis ve taksi taşımacılığı için de artış oranı yüzde 28,09 olarak belirlendi. Alınan karara göre yeni servis ücretleri, ikinci yarı yıldan itibaren geçerli olacak.

Buna göre yeni fiyat tarifesine göre;

Tam elektronik bilet ücreti 15 TL'den 17,70 TL'ye,

Öğrenci elektronik bilet ücreti 7,32TL'den 8,64 TL'ye,

Sarı taksi açılış ücreti 19,17 TL'den 24,55 TL'ye,

Sarı taksi minimum ücret 70 TL'den 90 TL'ye,

Minibüs 0-4 km 12 TL'den 15,50 TL'ye,

Okul servis ücretleri 0-1 Km bin 300 TL'den bin 665 TL'ye yükseldi.

ZAMMI YETERSİZ BULUP SALDIRDILAR

Toplantının yapıldığı sırada dışarıda bekleyen bir grup taksici, taksi ücretlerine yapılan zammı yetersiz bularak protesto etti. Bazı taksiciler, ellerindeki taşlarla ve sopalarla toplantı binasına saldırdı. Binanın camları hasar gördü. Olaya polis müdahale etti ve saldırgan grup binanın etrafından uzaklaştırıldı.

Kaynak: İHA
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