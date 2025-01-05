İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde şehit Emirhan Aramış'ın cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde şehit Emirhan Aramış'ın cenaze töreni düzenlendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde şehit Emirhan Aramış'ın cenaze töreni düzenlendi Eyüpsultan'da görevi başındayken seyir halindeki bir otomobille çarpışarak şehit olan polis memuru Emirhan Aramış için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

05.01.2025 19:58
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde şehit Emirhan Aramış'ın cenaze töreni düzenlendi

İSTANBUL - Eyüpsultan'da görevi başındayken seyir halindeki bir otomobille çarpışarak şehit olan polis memuru Emirhan Aramış için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önlecisi Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde görevli olan 2003 doğumlu polis memuru Emirhan Aramış ve meslektaşı Hasan Eker, dün akşam saatlerinde Eyüpsultan'da devriye görevlerini yaptığı esnada Ö.O. isimli bir sürücünün şerit değiştirirken motosiklete çarpması sonucunda savrularak motosikletten düşmüştü. Yaralanan 2 polis memuru Bezmialem Vakıf Üniversitesi'ne kaldırılmıştı. 7 Ağustos 2023 tarihinde polislik mesleğine başlayan şehit polis memuru Emirhan Aramış, yapılan müdahalelere rağmen şehit olmuştu.

Şehit Aramış'ın cenazesi memleketi Balıkesir'e gönderildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde şehit olan polis memuru Emirhan Aramış için tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, 1'inci Ordu Komutanı Metin Topel, 3'üncü Kolordu Komutanı Sezai Öztürk, İstanbul İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, Kuzey Deniz Saha Komutanı Mustafa Kaya, Sahil Güvenlik ve Marmara Boğazlar Bölge Komutanı Serkan Tezel, Kara Harp Enstitüsü Müdürü Hüsnü Özlü, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt, İstanbul İl Müftü Yardımcısı Metin Akbaş ve şehit polis memurunun Balıkesir'de yaşayan ailesi katıldı.

Düzenlenen törenin ardından şehit Aramış'ın cenazesi memleketi Balıkesir'e gönderildi. Öte yandan, şehit polis memuru Emirhan Aramış'ın cenazesinin yarın Balıkesir İvrindi ilçesinde bulunan Büyükyenice Mahallesi Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde şehit Emirhan Aramış'ın cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika


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