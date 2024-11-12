İstanbul Havalimanı'na Yeni Havayolu: SKY Express - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı'na Yeni Havayolu: SKY Express

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İstanbul Havalimanı, Yunanistan merkezli SKY Express ile 110'uncu havayolu şirketini hizmete aldı.

12.11.2024 12:22
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İstanbul Havalimanı'nın 110'uncu havayolu SKY Express oldu

İstanbul Havalimanı dünya ikincisi

İSTANBUL - İstanbul Havalimanı'nın 110'uncu havayolu şirketi Yunanistan merkezli SKY Express oldu. 2024 yılı için hedefledikleri 110 havayoluna kısa sürede ulaştıklarını ifade eden İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO'su Selahattin Bilgen, "Yılı 81 milyon yolcuyla kapatmayı hedefliyoruz. Şu an iki havayolu şirketiyle daha anlaşma yapmak üzereyiz. 2024 yılı sonunda hizmet verilen havayolu şirketi sayısında Bangkok Havalimanı'nın geçip dünya birincisi olmak istiyoruz" dedi.

Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı'nın hizmet verdiği 110'uncu havayolu şirketi Yunanistan merkezli SKY Express oldu. Havayolu şirketi Yunanistan'ın başkenti Atina'dan ilk uçuşunu bugün gerçekleştirdi. İlk uçuş nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda bir tören düzenlendi. Törene İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO'su Selahattin Bilgen, SKY Express şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Ioannis Grylosve ile diğer davetliler katıldı. SKY Express, haftanın 7 günü Atina-İstanbul arasında karşılıklı seferler düzenleyecek. Airbus A320 Neo tipi uçakla düzenlenecek seferlerde yolcular Mykonos, Santorini, Korfu, Kos, Paros ve Herakleion gibi Yunan adalarına transfer yapma imkanına sahip olacak.

2024 yılını 81 milyon yolcuyla tamamlamayı planlıyoruz

Törenin ardından bir açıklama yapan Bilgen, "Yeni havayollarının gelmesiyle ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Yıl bitmeden birkaç havayoluyla anlaşma imzalama planımız var. Onları da yakın bir tarihte görüyor olacaksınız. Yolcu sayısı bakımından Ortadoğu'daki savaş durumu etkileri, Boeing'deki grev, Airbus'taki motor sorunuyla ilgili arz kaynakta sıkıntılar var. Bu sorunlar yıl içerisinde havacılıkta büyümeyi sınırlandıran faktörüler oldu. Ama İstanbul Havalimanı'nın sağladığı alt yapı, yeni gelen havayolları ve destinasyon sayısının artması burada bizi bir adım öne çıkardı. Bunların hepsi bir arada düşünüldüğünde biz yılı yaklaşık 81 milyon yolcuyla bitirmeyi planlıyoruz. Geçen yılı 76 milyon yolcu ile tamamlamıştık. Dolayısıyla büyüme devam ediyor olacak. Yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek. İleriye yönelik kapasite artışımız için planlarımızı yapıyoruz ki önümüzdeki yıllarda bu büyüme trendine devam edelim" dedi.

"Hedefimiz dünya birinciliği"

Dünya bazında hizmet verdiği havayolu şirketi sayısı bakımından 110 havayoluyla Bangkok Havalimanı'ndan sonra ikinci sırada yer aldıklarını ifade eden Bilgen, "Geçen yılın sonunda bu yılki hedefimizin 110 havayolu şirketi hedefimizi söylemiştik. Biz 110'a ulaştığımızda dünyada bir numara olacağımızı ön görmüştük. Rakipler de boş durmuyor. O zaman birinci sırada Bangkok ikinci sırada Paris Charles de Gaulle Havalimanı vardı. Şimdi Charles de Gaulle Havalimanını yakaladık ve ikinci olduk. Bangkok ile aramızda aslında iki havayolu kaldı. Herhalde yıl sonuna kadar biz onlardan daha hızlı hareket edersek, ilk sıraya yükselme şansımız olabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İstanbul Havalimanı'na Yeni Havayolu: SKY Express - Son Dakika

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