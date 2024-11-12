İtalyan Et İthalatı Fiyatları Düşürdü - Son Dakika
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Genel

İtalyan Et İthalatı Fiyatları Düşürdü

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İstanbul'da İtalya'dan ithal edilen büyükbaş eti, yerli etin fiyatını etkileyerek düşürdü.

12.11.2024 15:54
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İtalya'dan getirilen büyükbaş eti, fiyatları düşürdü

İSTANBUL - Yurtdışından getirilen büyükbaş hayvan eti, fiyatları da etkiledi. İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir markette dana kuşbaşının kilogram fiyatının 369 lira olduğu görülürken, aynı bölgede bulunan kasaplarda ise yerli dana kuşbaşı etinin fiyatının 700 lira olduğu kaydedildi.

İstanbul Beylikdüzü'nde şubesi bulunan bir markette satılan İtalyan menşeili büyükbaş hayvan etinin kilogram fiyatının 369 liraya satılması dikkat çekti. Uygun fiyata et satışının yapıldığı markete yakın bölgelerde bulunan yerli etin kuşbaşı kilogram fiyatının ise 700 lira olduğu görüldü. Fiyatlardaki farklılık kafa karışıklığına yol açarken, tüketicinin uygun fiyatlı ete yöneldiği öğrenildi. İthal edilen etlerin kasaplardaki fiyatlara da yansıması bekleniyor.

Bölgede kasaplık yapan Mücahit Osman, "Şimdi marketlerdeki etler yurtdışından geliyor. Bu etleri Et ve Süt Kurumu getiriyor. Şubesi olan marketlere dağıtıyorlar bunu. Bu şekilde de bu ürünler satılıyor. Bizimkiler de Trakya, Balıkesir, Çanakkale gibi bölgelerin hayvanlarını satın alıp burada halka sunuyoruz. Yurtdışından gelen etler fiyatları bir dönem sabit tuttu. Et için talep var satılıyor. Burada da ona göre fiyat kırılıyor" dedi.

Marketten alışveriş yapan bir vatandaş ise "Fiyatlara bakmadım. Sonuçta hiçbir şekilde ne yediğimizi bilmediğimiz için etin ithali yerlisi çok fark etmiyor. Genel olarak fiyata bakıyoruz. Alabilen kalitelisini de alıyor tabii ama kasaptan aldığın etin de ne olduğunu bilemiyorsun ki" diye konuştu.

Kaynak: İHA

İstanbul, Ekonomi, Finans, İtalya, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel İtalyan Et İthalatı Fiyatları Düşürdü - Son Dakika

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