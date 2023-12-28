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İzmir'in çöpünden hem elektrik, hem de yakıt elde ediliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Sahasında hizmete aldığı biyogaz tesisi, çöpten elde ettiği elektrik enerjisi ile katma değer sağlamaya devam ediyor. Tesis, kurulduğu günden bu yana belediye bütçesine 846 milyon lira ek gelir sağladı.

İzmir\'in çöpünden hem elektrik, hem de yakıt elde ediliyor
28.12.2023 - 00:09,
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İzmir'in çöpünden hem elektrik, hem de yakıt elde ediliyor

Tesis, belediye bütçesine 846 milyon lira ek gelir sağladı

İZMİR - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Sahasında elektrik üretmek için hizmete aldığı biyogaz tesisi, çöpten elde ettiği elektrik enerjisi ile katma değer sağlamayı sürdürüyor. Günde 2 bin ton civarında atığın ayrıştırıldığı tesiste, hem elektrik hem de yakıt elde ediliyor. Tesis, kurulduğu günden bu yana belediye bütçesine 846 milyon lira ek gelir sağladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in göreve gelmesinin ardından 240 milyon liralık yatırımla Harmandalı Düzenli Atık Depolama Sahasında hizmete alınan Biyogaz Tesisi, evsel atıkları ekonomiye kazandırarak kent ekonomisine katkı sağlıyor. 32 megavat kurulu güce sahip tesiste, saatte 19 megavat saat elektrik enerjisi üretiliyor, yıllık ortalama 166 milyon metreküp metan gazının da bertarafı sağlanıyor.

"Konutlara enerji sağlıyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sıfır Atık, Planlama ve Katı Atık Değerlendirme Tesisleri Şube Müdürü Serdar Bozkurt, biyogaz tesisinde evsel atıklardan elektrik enerjisi ürettiklerini belirtti. Geri kazandırılan atıkların sanayide hammadde olarak kullanıldığını ifade eden Serdar Bozkurt, "Ürettiğimiz elektrik sayesinde evlere ve konutlara yenilenebilir enerji sağlamaktayız; ayrıca ürettiğimiz enerjiden belediyeye ek gelir de sağlıyoruz. Şu anda saatte 19 megavat elektrik üretiyoruz" dedi.

"Tesis 190 bin hanenin elektrik enerjisini karşılayacak güce sahip"

Mekanik ayrıştırma tesisinin günlük 2 bin ton kapasite ile çalıştığını da vurgulayan Bozkurt, "Her gün işimizi daha iyi yapmaya çalışıyoruz. Dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Tesisimiz yaklaşık 190 bin hanenin elektrik enerjisini karşılayacak güce sahip. Harmandalı Katı Atık Düzenli Depolama Alanı sahasında elektrik üretimine başlandığı günden beri belediyeye 846 milyon lira gelir sağladı" diye konuştu.

"Ürettiğimiz elektrik Bayraklı, Karşıyaka, Çiğli gibi ilçelerinin elektrik ihtiyacını karşılayacak miktarda"

Yine tesiste atıktan günlük 150 ton yakıt elde edildiğini ifade eden Serdar Bozkurt, bunun da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından lisans alan demir-çelik ile çimento fabrikalarında enerji kaynağı olarak kullanıldığını söyledi. Bozkurt, "Dönüştürdüğümüz malzemeleri İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak ekonomiye kazandırıyoruz. Böylece kimi firmaların hammadde ihtiyacını karşılarken, doğanın kirletilmesinin de önüne geçebiliyoruz. Elimizden geldiğince bütün malzemeleri dönüştürmeye çalışıyoruz. İzmirlinin ödediği her kuruşun değerini bilerek çalışıyoruz. İzmir'in çöpünden bile İzmir'e gelir sağlıyoruz. Burada ürettiğimiz elektrik İzmir'in Bayraklı, Karşıyaka ve Çiğli gibi ilçelerinin elektrik ihtiyacını karşılayacak miktarda" dedi.

Kaynak: İHA
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