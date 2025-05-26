İzmit Körfezi'nde 54 Bin Balıkla Mavi Devrim - Son Dakika
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İzmit Körfezi'nde 54 Bin Balıkla Mavi Devrim

26.05.2025 17:33
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'nde gerçekleştirilen balıklandırma projeleriyle 54 bin balığı denize bıraktı. Dip çamuru temizliği ve biyolojik arıtma çalışmaları ile bölge, eski canlılığına kavuşmayı hedefliyor.

Körfez diriliyor: İzmit'te 54 bin balıkla mavi devrim

KOCAELİ - Dip çamuru temizliği, ileri biyolojik arıtma ve balıklandırma projeleriyle İzmit Körfezi, eski günlerine dönüyor. 8 yılda denize bırakılan balık sayısı 54 bine ulaştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gölcük Ulaşlı sahilinde gerçekleştirilen "2. İzmit Körfezi Yapay Resif Bırakma" ve "9. İzmit Körfezi Balık Salımı" törenine katıldı. Dünya ve Avrupa'nın en büyük çevre yatırımı olan "Dip Çamuru Projesi" ile İzmit Körfezi'ne yeniden hayat veren büyükşehir belediyesinin bu önemli programında levrek, çipura ve kalkan olmak üzere 6 bin yavru balık İzmit Körfezi ile buluşturuldu. Törende ayrıca 100 yapay resif de denize bırakıldı. Çocukluğunun geçtiği Ulaşlı sahilinin eski günlerine dönme çalışmasının kendisi için manevi bir duygu olduğunu vurgulayan Başkan Büyükakın, " Karamürsel'in 2 faklı plajı olan Ereğli ve Altınkemer plajlarının Mavi Bayrağa layık görülmesi, Kandıra sahilindeki 7 plajın yeniden Mavi Bayraklı ilan edilmesi bizler için çok önemli. Uluslararası değerlendirme kuruluşlarının 33 kritere bakarak yaptıkları bu değerlendirme neticesinde verdikleri bayrağı almak öyle kolay iş değil. Şehrimiz adına gurur duyuyorum ve seviniyorum. Aynı şekilde bir yandan dip çamuru temizliğinin Akdeniz Üniversitesi'nin ödülüne layık görülmesi, yine balıklandırma projemizin Mısır'da ödül alması şehrimiz adına kıvanç vericidir." diye konuştu.

"48 bin balığı üreterek denize saldık"

Bugüne kadar 48 bin balığı TAGEM ile birlikte ürettiklerini ve denize saldıklarını söyleyen Başkan Büyükakın, "Bu balıkların üzerine alıcı yerleştirdik, takibini de arkadaşlarımız yapıyor. Denizde nerede geziyorlar, nerede yumurtluyorlar, nerede yurt tutuyorlar bunların hepsi takip ediliyor. Yurt tutma dediğimizde ise aklımıza resifler geliyor. Resifler zaman içerisinde balıkların kendisine yuva yapacakları mekanlara dönüşüyor. Denizi kirletirsek, denize balık salmanın bir manası yok. Bir yandan denizi temizlemek lazım. Sadece denizin dibindeki çamuru temizlemiyoruz, aynı zamanda denize çamur gitmesin diye arıtma tesislerini çalıştırıyoruz. Arıtma tesislerinin yıllık maliyeti büyükşehir belediyemize 3,5 milyar TL'dir. Sadece elektrik masrafı 700 milyon TL civarında. 23 arıtma tesisi çalışıyor. Bu arıtma tesislerinin yüzde 73'ü ileri biolojik arıtma" diye konuştu.

2017 yılında bugüne toplam 54 bin balık denize salındı

Öte yandan anaç balıklardan elde edilen yavrular 2017 yılından itibaren İzmit Körfezi'ne salınmaya başlanmıştı. Gölcük Ulaşlı'da gerçekleşen balık salma programı ile bu zamana kadar toplamda 54 bin levrek, kalkan ve çipura yavrusu İzmit Körfezi'ne bırakılmış oldu. Bilindiği üzere "İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi" kapsamında Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol sonrasında; Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü koordinasyonunda çalışmalar başlatılmıştı. Enstitülerde yetiştirilen levrek, kalkan ve çipura (çupra) yavruları markalanarak 2017 (Değirmendere-Gölcük), 2018 (Ereğli- Karamürsel), 2020 (Darıca), 2021 (Körfez-Hereke), 2022 (Değirmendere - Gölcük) ve (Karamürsel - Ereğli), 2023 (Dilovası-Tavşancıl), 2024 (Eskihisar-Gebze) ve 2025 (Ulaşlı-Gölcük) yıllarında toplam 54 bin adet yavru balık İzmit Körfezi'nde tören eşliğinde denize bırakıldı. 2024 yılında da Gebze Eskihisar Sahili'ndeki balık salma töreninde 100 adet yapay resif denize bırakılmıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İzmit Körfezi'nde 54 Bin Balıkla Mavi Devrim - Son Dakika

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