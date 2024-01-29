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Kilise saldırısında ölen Tuncer Murat Cihan Cemevi'nden son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Kilise saldırısında ölen Tuncer Murat Cihan Cemevi'nden son yolculuğuna uğurlandı

Sarıyer'deki Santa Maria Katolik Kilisesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Tuncer Murat Cihan, Kağıthane Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Katolik Kilisesi İstanbul Episkoposu da katıldı. Cihan'ın annesi tabutuna sarılıp gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı.

Kilise saldırısında ölen Tuncer Murat Cihan Cemevi\'nden son yolculuğuna uğurlandı
29.01.2024 - 23:27,
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Kilise saldırısında ölen Tuncer Murat Cihan Cemevi'nden son yolculuğuna uğurlandı

Cihan'ın annesi tabutuna sarılıp gözyaşı döktü

Cenazeye Katolik Kilisesi İstanbul Episkoposu da katıldı

İSTANBUL - Sarıyer'deki Santa Maria Katolik Kilisesine düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Tuncer Murat Cihan, Kağıthane Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Katolik Kilisesi İstanbul Episkoposu'nunda katıldığı cenazede, Cihan'ın annesi tabutuna sarılıp gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı.

Sarıyer Büyükdere'de bulunan Santa Maria Katolik Kilisesi'nde dün düzenlenen silahlı saldırıda ayine katılan Tuncer Murat Cihan başından vurularak hayatını kaybetmişti. Faillerin 12 saat geçmeden İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler tarafından yakalandığı olayla ilgili 51 şüphelide gözaltına alınmıştı.

Katolik Kilisesi Episkoposu da cenazeye katıldı

Saldırıda hayatını kaybeden Tuncer Murat Cihan için Kağıthane Nurtepe Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Kağıthane Kaymakamı Niyazi Erten, Katolik Kilisesi İstanbul Episkoposu Massimiliano Palinura, Tuncer Cihan'ın annesi Huriye Cihan, erkek kardeşi Engin Cihan, ablası Özlem Cihan, kuzeni Murat Cihan ile akrabaları ve yakınları katıldı. Gözyaşlarının sel olduğu cenaze töreninde İmamoğlu, aileye baş sağlığı diledi.

Annesi tabuta sarılıp gözyaşı döktü

Ardından da cenaze törenine geçildi. Cihan'ın annesi ayakta durmakta güçlük çekince sandalyeye oturtuldu. Cemevi dedesi tarafından namazın kıldırılması sonrasında helallik alınarak dua edildi. Namaz sonrası anne Cihan'ın tabuta sarılıp gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı. Daha sonra omuzlara alınan Tuncer Murat Cihan'ın cenazesi Eyüpsultan Hasdal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"Melek gibi bir insandı"

Olayla ilgili konuşan Cihan'ın kuzeni Murat Cihan, "Söylenilen şeylerin çoğu doğru değil. Birçok çelişki haber var. Kendisi amcamın çocuğu oluyor. Kimseye zarar vermeyen bir insandı. Pazar günü gezme amacıyla kiliseye gitmiş. Zaten kendisinin yüzde 80 engelli raporu var. Vakit geçirmek ve gezme amacıyla oraya girmiş. O esnada bu kahrolasıca insanlar gelmiş. Bizim garibanı bulmuş, olan bize oldu. Bunu yapanların eline ne geçti, karıncayı bile incitmeyen bir insanı hunharca öldürdüklerinde ellerine ne geçti, ben merak ediyorum şu an mutlular mı, vicdanları rahat mı? Dünyada alacak, verecekle ve parayla işi olmayan birisiydi. Melek gibi bir insandı" dedi.

"Kötülük kilisenin içinde girdiği için daha çok gayretli olmamız lazım"

İstanbul Episkoposu Massimiliano Palinura da, "Kötülük kilisenin içinde girdiği için daha çok gayretli olmamız lazım. Daha çok dua etmemiz lazım. Kusura bakmayın, çok duygulandım. Merhum kardeşimiz saf bir melek gibi cemaatimizi kurtarmaya çalıştı. Bunun için hayatını kaybetti. Bu kardeşimiz, kötülük yapanlara karşı çıktı ve engellemeye çalıştı. Bu yüzden ilk olarak o öldürüldü. Bunun için ailesine minnettarlık göstermeye geldik. Merhametli Allah, bu üzüntü içinde bulunan aileye teselli versin" ifadelerini kullandı.

"İçimiz kaynıyor. Ne oluyorsa gençlerimizi oluyor"

Cenazeye katılan mahalle sakinleri ise, "Hayat böyle işte. Ne oluyorsa garibanlara oluyor. Aynı mahallede yaşadığımız ve ailesinin tamamını tanıdığımız biriydi. Melek gibi bir insandı ve çok iyiydi. İçimiz kaynıyor. Ne oluyorsa gençlerimizi oluyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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Murat Cihan, İstanbul, İstanbul, 3.Sayfa, Genel, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Kilise saldırısında ölen Tuncer Murat Cihan Cemevi'nden son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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