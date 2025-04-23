Kocaeli'de Deprem Panik Yarattı: 23 Yaralı

Kocaeli Valisi Aktaş: "Panikleyen 23 kişi yüksekten atlayarak yaralandı"

KOCAELİ - Marmara Denizi açıklarında yaşanan 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında Kocaeli'de kriz masası kuruldu. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, deprem sırasında paniğe kapılan 23 vatandaşın yüksek binalardan atlayarak yaralandığını açıkladı.

Marmara Denizi'nde İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, Kocaeli'de de büyük korkuya sebep oldu. Deprem sonrasında İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Türkiye Afet Müdahale Planı ve Kocaeli Afet Müdahale Planı kapsamında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde kurulan kriz masası, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş başkanlığında toplandı.

"23 vatandaşımız çeşitli yerlerinden yaralandı"

Burada açıklama yapan Vali İlhami Aktaş, "Bugün Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem ilimizde de şiddetli şekilde hissedilmiş olup, o andan itibaren İl Afet Müdahale Planı yürürlüğe konularak, üyelerimizle AFAD Koordinasyon Merkezimizde toplanmış bulunmaktayız. İlimizde herhangi can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile alan taramaları yapılmıştır. Alan taramaları sonucunda da intikal eden çok büyük olumsuzluklar yoktur. Sadece panikleyen vatandaşlarımızın bulundukları katlardan atlamaları sonucu 23 vatandaşımız çeşitli yerlerinden yaralanmış. Bu vatandaşlarımız sağlık kurumlarımıza müracaat etmişlerdir, tedavileri devam etmektedir. Afet müdahale kurulunda görevli olan tüm kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız AFAD İl Müdürlüğümüzde toplantı halindedir. Diğer personellerimiz de sahada arama ve tarama çalışmalarına devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.

"İstanbul ile temas halindeyiz"

Çalışmaların sürdürüldüğünü söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise, "AFAD merkezinde tüm kurum ve kuruluşlar üzerine düşen görevi belli koordinasyon çerçevesinde yürütüyor. Burada da takibi sağlanıyor. İlave olarak çevre illeri de takip ediyoruz. Oranın ilgili kuruluşlarıyla da temas halindeyiz. Bir taraftan Hızır 41 Mutfağımızın hazırlık çalışmaları devam ediyor. Çevre illerden gelecek taleplerin cevaplanması için İstanbul ile temas halindeyiz. Resmi kurumlar dışında yapılan açıklamalara güvenmeyin. Endişeye sebep olan durumların 112'ye iletilmesi ve buradaki ekiplerle temas kurulması önemlidir. Sosyal medyada yapılan açıklamalara kapılıp insanlar panik olmasın. Vatandaşlarımız duydukları bilgileri afet koordinasyon birimleri ile teyit etmedikçe hareket edilmemelidir. Allah daha kötü bir tablo ile karşılaştırmasın" diye konuştu.