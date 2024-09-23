Kokoreçte Yeni Lezzet: Kokoasado - Son Dakika
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Kokoreçte Yeni Lezzet: Kokoasado

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Balıkesir'de kokoasado, dana kaburga ve kuzu bağırsağı ile yeni bir lezzet olarak öne çıkıyor.

23.09.2024 15:10
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Kokoreç inovasyona uğradı, restoranların yeni gözdesi Kokoasado

Dana kaburga ve kuzu bağırsağı kokoasado adı ile birleşip damakları şenlendirdi

Üretici Erdal Aslanboğa: "Kokoasado sektördeki 30 yıllık birikimin yeni ürünü"

BALIKESİR - Kokoreçin başkenti olarak görülen Balıkesir'de, kokoreçin başta İstanbul ve turizm bölgelerinde restoranlara girmesi ürünün de geliştirilmesini beraberinde getirdi. Kokoreçin inovasyona uğraması ile ortaya çıkan ve dana kaburga ile kuzu bağırsağından oluşan kokoasado adlı ürün sosyete restoranlarında en çok tercih edilen ürünlerin arasına girdi. Kokoreç ile adını duyuran Balıkesir'de kokoreç işletmeleri kokoasado ürün talebine cevap verirken, üretici Erdal Aslanboğa kokoasadonun 3 günlük pişme işlenme süreci sonrasında servise hazır olabildiğini söyledi.

Türkiye'nin kokoreç ihtiyacını karşılayan kuzusu ile meşhur Balıkesir'de yeni bir lezzet dilden dile dolaşıyor. Dana kaburga ile kuzu bağırsağının beraber pişmesi ile elde edilen kokoasado adlı ürün başta İstanbul ve turizm bölgelerinde tercih ediliyor. Balıkesirli kokoreç üreticileri talebe cevap vermek için uğraşırken, kokoasado hakkında bilgiler veren üretici Erdal Aslanboğa, "Yeni ürünün adı kokoasado. Kokoreç sektöründe geçen 30 yıllık deneyim ve tecrübenin sonunda o birikim ile elde etmiş olduğumuz bir ürün. Yapmış olduğumuz ciddi AR-GE çalışmalarından sonra elde edildi. Kokoasado, 3 günlük bir pişme süreci var. Mezbahadan bize dana kaburga eti gelir, pişimden bir gün önce marine edilir. Ertesi gün, fırında meşe odunu etkisi ile ağır şekilde pişer. Soğuduktan sonra kuzu bağırsağı ile sarımı yapılır ve sonraki gün kömür ateşinde pişirilir. Yaklaşık iki buçuk saatlik bir pişim süreci oluyor. İki porsiyonluk bir ürün olarak servis ediliyor" dedi.

Aslanboğa, kokoreçin de hala revaçta olduğunu söyleyerek restoranların menüsünde yer alan kokoreçin ilgi gördüğünü de söyledi. Aslanboğa sözlerini şöyle tamamladı: "Sokak lezzetlerinin en önde gelen ürünü kokoreç artık restoran bazında da satılıyor, müşteriler talep ediyor. Sadece Türkiye'de değil Avrupa'nın belli ülkelerinde de kokoreç restoranlarda satılıyor" dedi.

Aslanboğa, 19 çeşit ürün ile sektöre hizmet ettiklerini söyleyerek bu ürünlerle biri uluslararası olmak üzere iki ödül aldıklarını söyledi. Yurt içinde de altın kaşık ödülü ile gururlandıklarını söyleyen Erdal Aslanboğa, kokoreçin yeni inovasyonlara açık bir ürün olduğunu sözlerine ekledi.

Kokoreçte Yeni Lezzet: Kokoasado
Kaynak: İHA

Gastronomi, Balıkesir, Güncel, Kültür, Üretim, Tarım, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel Kokoreçte Yeni Lezzet: Kokoasado - Son Dakika

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