KUMSmall AVM'de Mobilya Fuarı Heyecanı - Son Dakika
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KUMSmall AVM'de Mobilya Fuarı Heyecanı

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8-13 Ekim'de KUMSmall AVM'de 4 bin üretici ile en modern mobilya fuarı düzenlenecek.

03.10.2024 15:01
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4 binden fazla üretici KUMSmall AVM'de vitrine çıkacak

KUMSmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya:

" Türkiye'nin ve Avrupa'nın en modern mobilya fuarını yaptığımızı iddia ediyoruz"

KAYSERİ - Kayseri Mobilyacılar Odası ve KUMSmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya; 8-13 Ekim tarihlerinde KUMSmall AVM'de yapılacak olan mobilya fuarının Türkiye'nin ve Avrupa'nın en modern fuarı olacağını söyledi. Sarıkaya; 4 binden fazla üreticinin ürettiği ürünlerin Kayseri'de görücüye çıkacağını aktardı.

8-13 Ekim tarihlerinde Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük karma AVM'si olan KUMSmall AVM'de mobilya fuarı düzenlenecek. Düzenlenecek olan fuarda; 4 binden fazla üreticinin ürünleri, görücüye çıkacak. En modern mobilya fuarını yapacaklarını kaydeden Kayseri Mobilyacılar Odası ve KUMSmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya; "Türkiye'nin ve Avrupa'nın en modern mobilya fuarını yaptığımızı iddia ediyoruz. Kayserimizde 4 binden fazla üreticilerimizin el emeği göz nuruyla ürettiği ürünleri 8-13 Ekim'de Kayseri KUMSmall AVM'de vitrine çıkarıyoruz. Gerek Türkiye'mizde toptan mobilya ticareti yapan, gerekse dünyadan davet ettiğimiz misafirlerle inşallah 8-13 Ekim'de Kayserimizde bereketli bir hafta yaşayacağız. Alışveriş merkezimizin 122 bin metrekare oturumu var, 300 bin metrekare inşaat alanı var ve 180 bin metrekarede ürün sergiliyoruz. Burada yaklaşık 300 firmanın ürünleri 180 bin metrekare alanda görücüye çıkacak" dedi.

Mobilya ticareti içerisinde olan herkesi Kayseri'ye davet eden Başkan Sarıkaya; "Bu alanda İstanbul'da açılan TÜYAP ve CNR Fuar alanlarının büyüklüğünden daha fazla. Dolayısıyla mobilya ticaretinin içinde olan, yeni bir iş kurmak isteyen, mobilya bayiliği almak isteyen bütün vatandaşlarımız Türkiye'nin tüm bayilik ve mobilyacıları da dahil 8-13 Ekim'de KUMSmall'a gelerek bu etkinlikten ticari maksatlarına dönük olarak faydalanabilirler. Tüm mobilya toptancılarını, ticaretçilerini, e-ticaretçilerini Kayseri'ye bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

KUMSmall AVM\'de Mobilya Fuarı Heyecanı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel KUMSmall AVM'de Mobilya Fuarı Heyecanı - Son Dakika

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