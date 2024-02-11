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Leyla Hanım filmine görkemli gala

KOCAELİ - Türkiye'nin tek dereceli seçim sistemiyle göreve gelen ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan'ın hayatını konu alan 'Leyla Hanım' belgesel filminin galası Kocaeli'de gerçekleştirildi.

Doğrudan halkın oylarıyla seçilen ilk kadın belediye başkanı olarak tarihe adını yazdıran Leyla Atakan, 11 Şubat 1971 tarihinde elim bir trafik kazasında yanında bulunan meclis üyeleri İsmail Kolaylı, Abdurrahman Yüksel ve Feridun Özbay ile birlikte hayatını kaybetmişti. İzmit Belediyesi'nin öncülüğüyle hazırlanan ve Leyla Atakan'ın hayatını konu alan 'Leyla Hanım' belgesel filminin galası gerçekleştirildi. Leyla Atakan'ın ölüm yıl dönümünde, Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen galaya oyuncular tam kadro katıldı.

Yönetmenliğini İlke İşisağ'ın, Senarya Danışmanlığını Gani Müjde'nin üstlendiği Leyla Hanım belgesel filminde Leyla Atakan'ı ünlü oyuncu Özge Borak canlandırıyor. Beyti Engin, Serhan Arslan, Bekir Aksoy, Devrim Nas, Anıl Taşezen, Barış Kıralioğlu, Belma Canciğer, Aylin Aras ve Ferman Akgül filmin oyuncu kadrosunda yer alıyor.

Galaya ayrıca TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de katıldı. Öte yandan, gala geçtiğimiz yıl için planlanmış fakat Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle ertelenmişti.

"Hatırası daha çok yaşatılsın, tarihe iz bırakılsın ve bir eserle taçlandırılsın istedik"

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Hatırası daha çok yaşatılsın, tarihe iz bırakılsın ve bir eserle taçlandırılsın istedik. Leyla Atakan filmi sadece Leyla Hanıma değil gelmiş geçmiş bütün belediye başkanlarımıza saygı ve vefamızın göstergesi. Erol Köse'den, Sefa Sirmen'e, Hikmet Erkenkaya'dan, Metin Alana'a kadar bu kente eli değmiş bu kente alın teriyle hizmet etmiş bütün belediye başkanlarımıza vefamızı gösteriyoruz. Sanatla iyileşir kentler, sanatla büyür ve gelişir kentler. Sanatla geçmişi geleceğe taşırız bu sebeple filmi yaptırmak istedik" diye konuştu.

"İzlemekten büyük bir keyif duyacağım"

Tüm oyuncu kadrosuna özverili çalışmaları dolayısıyla kutlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, "Bir kadın siyasetçi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin tek kadın başkanvekili olarak bize ilham kaynağı olan Leyla Hanım'ın belgeselini izlemekten büyük bir keyif duyacağım" şeklinde konuştu.

"Burada olmaktan hem mutluyum hem de gururluyum"

Filmde Leyla Atakan'ı canlandıran Özge Borak "Çok heyecanlıyız bir an evvel seyretmek istiyoruz. Herkesin izledikten sonra nasıl hissedeceğini çok merak ediyorum. Bugün burada olmaktan hem mutluyum hem de gururluyum" ifadelerini kullandı.

"En hızlı kabul ettiğim projelerden biri"

Herkesin beğenerek izleyeceği bir proje olduğunu söyleyen oyuncu Bekir Aksoy, "Herhalde en hızlı kabul ettiğim projelerden biri oldu. Çok heyecanlıyız, pandemiden sonra ufak tefek sorun yaşandı. Fatma Hanım'ın davetiyle gururla buraya geldik. Keyifli bir proje olduğuna inanıyorum" dedi.

"İyi ki Leyla Hanım'ı Türkiye'ye tanıtacak bu önemli işin parçası olmuşum"

Çok heyecanlı olduğunu söyleyen oyuncu Devrim Nas, "İyi ki içinde olmuşum iyi ki Leyla Hanım'ı Türkiye'ye tanıtacak bu önemli işin parçası olmuşum. Leyla Hanım'ın memleketiyim işin mabedindeyiz bu sebeple heyecanımız daha yüksek. Bir yandan da kendini anıyorum, bugün ölüm yıl dönümü. Bu şehir üzerinden Türkiye'ye yaptıkları katkının meyvelerini alırken tahlisiz bir şekilde hayatlarını kaybettiler" ifadeleri kullandı.

"Bizim için guru vericiydi"

Beyti Engin, "Bu ülkenin kadınlarının hikayelerini anlatmak, böyle önemli bir kadının hikayesini anlatmak bizim için guru vericiydi" dedi.