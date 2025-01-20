Marmara Denizi'nde Müsilaj Şoku - Son Dakika
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Marmara Denizi'nde Müsilaj Şoku

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Balıkçılar, Marmara Denizi'nde ağlarından balık yerine müsilaj çıkarınca şok oldu.

20.01.2025 11:35
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Marmara Denizi'nde ağlara balık yerine müsilaj takıldı, o böyle görüntülendi

İSTANBUL - Marmara Denizi'nin korkulu rüyası olan müsilaj yeniden ortaya çıktı. Marmara Ereğlisi açıklarına ağ atan balıkçıların, balık yerine müsilaj çektiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çevre kirliliği sonucu ortaya çıktığı tespit edilen müsilaj Marmara Denizi'nde yeniden görülmeye başlandı. Marmara Ereğlisi'nde denize açılan balıkçılar radarda tespit ettikleri balıkları avlamak için suya ağ attı. Balıkçılar bir süre sonra ağları toplamaya başladı. Denizden balık yerine müsilaj çıktığını gören balıkçılar büyük şok yaşadı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul Çevre Konseyi Başkanı Zafer Murat Çetintaş, "Balıkçılarımızla birlikte Marmara Ereğlisi açıklarında denize açıldık. Radar da balık görünce ağlar denize bırakıldı, ancak ağların çekilmesi sırasında makinalar zorlamaya başladı. Sonuç olarak ağların içinde büyük oranda deniz salyası görüldü. Ekmeğini denizde arayan tüm Marmara kıyılarında da bulunan balıkçılarımızı zor günler bekliyor. Marmara kıyılarında milyonlarca insanın atıkları biyolojik arıtma yapılmadan denizin derinliklerine bırakılıyor. Bu yetmiyormuş gibi Ergene Nehri'nin bir kolunu Marmara Denizi'ne bağladılar.

Marmara Denizi\'nde Müsilaj Şoku
Kaynak: İHA

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