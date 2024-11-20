Muşlu Gençten Yerli SİHA Projesi: SUBAŞ - Son Dakika
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Genel

Muşlu Gençten Yerli SİHA Projesi: SUBAŞ

17 yaşındaki Sedat Subaşı, yerli SİHA projesi SUBAŞ ile Türkiye'nin savunma sanayisine katkı sağlamak istiyor.

20.11.2024 17:45
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Genç girişimci Sedat Subaşı'ndan yerli SİHA projesi

Muşlu lise öğrencisinin SİHA projesi SUBAŞ destek bekliyor

Lise öğrencisi, SUBAŞ projesi ile Türkiye'nin savunmasına güç katmaya hazırlanıyor

MUŞ - Muş Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki genç girişimci Sedat Subaşı, geliştirdiği SİHA projesi "SUBAŞ" ile Türkiye'nin savunma sanayisinde devrim yapmayı hedefliyor.

Muşlu lise öğrencisi, geliştirdiği yenilikçi SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) projesiyle savunma sanayisinde devrim yapmaya hazırlanıyor. Başarılı öğrenci, sahip olduğu üstün özellikler ve yenilikçi yaklaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Subaşı'nın tasarladığı SİHA, sessiz motor teknolojisi, radara yakalanmama, hafif malzeme kullanımı, uzun menzil kapasitesi ve yüksek enerji verimliliği gibi nitelikleriyle sektörde fark oluşturmaya hazırlanıyor.

Savunma Sanayi Başkanlığı ve sektörün önde gelen firmalarının projelerine sahip çıkılması çağrısında bulunan Subaşı, ülkemizin güvenliği ve savunma gücü açısından kritik bir adım atmak için destek beklediğini ifade etti. Projenin gizliliğini koruyacağını belirten Subaşı, gerekli desteği bulana kadar çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı. Subaşı, "SUBAŞ" adlı insansız hava aracını geliştirme sürecinde önemli bir aşamaya geldiğini belirterek, projeyi hayata geçirebilmek için desteğe ihtiyaç duyduğunu söyledi. Bu proje ile Türkiye'nin savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azaltmayı ve yerli üretim kapasitesini artırmayı amaçladığını belirten Subaşı, "Geliştirmiş olduğum ve 'SUBAŞ' adını verdiğim SİHA projem, Türkiye'mizin savunma sanayisine önümüzdeki yıllarda güç katacak bir projedir. Projeme SUBAŞ ismini vermenin temel amacı, SUBAŞ'ın anlamı olarak eski Osmanlı dilinde, süvari anlamına geliyor. Amacım dünyadaki diğer İHA ve SİHA'lardan farklı bir proje yapmaktır. İlgili kurumlardan davet bekliyorum. Benim küçüklüğümden beri zaten bu konulara bir ilgim var. Mesela 2016'dan beri sınır ötesinde faaliyetler oluyor. Ben de bu eksikliği kapatmak için, kendim üstünde çalıştığım bu SİHA projesini ortaya attım ve çok da beğenildi. Ben de bu projeyi okulumuza anlattım. Okulumuzdan sonra kolluk kuvvetlerimize anlattım. Onlar da beni üniversiteye yönlendirdi, buradaki İHA bölümüne. Ben de projemi aktararak bu seviyeye gelmesini sağladım. Selçuk Bayraktar'dan etkilendim. Biliyorsunuz ülkemizin İHA, SİHA ve Kızılelma'nın tasarımcısı Selçuk Bayraktar'ı örnek alıyorum. Neden Muş'tan da bir Selçuk Bayraktar çıkmasın. Ayrıca SİHA uçağım radara yakalanmama özelliğine sahip olup, sistemlerde gözükmeme gibi bir potansiyeli de var" dedi.

9. sınıftayken sınıf arkadaşı Sedat'ın derslere geç geldiğini fark ettiğini söyleyen Sultan Yılmaz ise "Arkadaşım Sedat'ın yorgun olduğunu, gözlerinin şiştiğini fark ettim ve bir gün ona sordum. Hani neden yorgunsun diye. Arkadaşım bana bu projeden bahsetti. Başta pek ciddiye almadım. Bir hayal ürünü zannettim. Ama daha sonradan böyle biraz düşününce durumun ciddi olduğunu fark ettim. Ona yardımcı olmak istedim. Ben de Sedat'a inandım ve bu projeyi geliştirmek için ona yardımcı oldum. Hedefimiz, savunma sanayisine yardımcı olmak ve ismimizi altın harflerle yazdırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Muşlu Gençten Yerli SİHA Projesi: SUBAŞ - Son Dakika

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