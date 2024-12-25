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Noel Ayini İskenderun'da Yeniden

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Depremden etkilenen Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini yapıldı, hediyeler dağıtıldı.

25.12.2024 09:30
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Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesinde Noel ayini

Peder Nikola Papasoğlu: "Bu bayram bizler için çok önemli iki bin yıl önce mağarada doğmuş olan Mesih İsa'mızın doğumu "

HATAY - Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi'nde, Hz. İsa'nın doğum günü kabul edilen 24 Aralık gecesi nedeniyle Noel ayini düzenlendi.

İskenderun ilçesinde bulunan Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi asrın felaketinde hasar almıştı. Tahribatların giderildiği Aziz Çorç Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel etkinliği düzenlendi. Etkinlikte çocuklara da hediyeler dağıtıldı. Katoliklere göre Hz. İsa'nın doğum günü kabul edilen 24 Aralık gecesi Aziz Çorç Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini gerçekleştirildi. Kilisede, Noel nedeniyle yılbaşı pastası kesildi. Yaklaşık 2 saat süren ayin sırasında, vatandaşlar yeni yıl için dilek tuttu. Polis ekipleri kilise girişinde ve içinde güvenlik önlemi aldı.

"Bu bayram bizler için çok önemli iki bin yıl önce mağarada doğmuş olan Mesih İsa'mızın doğumu"

Noel ayinini gerçekleştiren Peder Nikola Papasoğlu, "Dört yıldır kahinlik görevimi İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi'nde yapıyorum. Bu bayram bizler için çok önemli iki bin yıl önce mağarada doğmuş olan Mesih İsa'mızın doğumu, tabii ki bu doğum o zaman oldu bitti. Lakin bizler için her zaman bir yenilik demek o doğum orada bitmiş olabilir. Lakin her yıl bizler için yeni bir doğuştur" ifadelerini kullandı.

Noel Ayini İskenderun\'da Yeniden
Kaynak: İHA

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