Öğrencilerden Gazze İçin Resim Sergisi

Öğrenciler Ramazan'da " Gazze'nin Sesiyiz" resim sergisi açtı

GAZİANTEP - Gaziantep'te ortaokul öğrencileri, İsrail'in Gazze'deki katliamlarına dikkat çekmek amacıyla resim sergisi düzenledi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Vali M. Lütfullah Bilgin Ortaokulu öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırıları nedeniyle devam eden insanlık dramına yaptıkları resimlerle dikkat çekti. Okulun öğrencileri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Safiyye Kurt'un teşvikiyle, İsrail'in yıllardır Filistinlilere uyguladığı zulümle ilgili farkındalığa katkı sağlamak amacıyla Ramazan ayında resim sergisi açmaya karar verdi. Resim dersi kapsamında çalışan öğrenciler, Gazze'de yaşananlara ait fotoğrafları kuru, sulu ve pastel boya kullanarak tuval çalışma teknikleriyle kartona aktardı. Duyarlı öğrencilerin elinden ortaya çıkan eserlerle okulda resim sergisi açıldı. Öğrencilerin görmeye geldiği sergi, Ramazan ayı boyunca açık kalacak.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Safiyye Kurt, sergide "Savaşta kadın ve çocuk olmak" temasını işlediklerini söyledi. Filistin meselesinin kamuoyunda zinde tutulması gerektiğini söyleyen Kurt, "Gazze'deki soykırıma duyarsız kalmamak ve Gazze'nin sesi olmak adına öğrencilerimizle beraber böyle bir sergi yaptık. Gazze'deki soykırıma karşı tepkilerimizi, üzüntülerimizi ve duygularımızı sergide resimlerle dile getirmeye çalıştık. Ramazan ayının sevincini yaşarken Gazze'nin sesi olmaya devam ettik. çünkü Gazze'de hala bir soykırım var, hala İsrail saldırıları devam ediyor ve insanlar yıkık duvarların arasında iftar yapmaya çalışıyorlar. Bizde bu konuda daha da duyarlı olduğumuzu ve Gazze'de yaşanan bu soykırımı unutmadığımızı merhamet ayı olan Ramazan ayında daha da çok pekiştirmeye çalıştık" dedi.

"Yaptığım resimlerde Gazze'deki annelerin feryadımı ve acısını anlattım"

8'inci sınıf öğrencisi Nergiz Uzun da, "Yaptığım resimlerde Gazze'deki annelerin feryadımı ve acısını anlattım. Bu resimleri çizmek benim için zor oldu. Çünkü ben başka duyguları içerisindeydim. Gazze şu an tarihin en vahşi soykırımlarından biriyle karşı karşıya iken ben de bu çizimleri yaparak Gazze'nin sesi olmaya çalıştım" şeklinde konuştu.

"Gazzeli çocukların sesi olmaya çalıştık ve böyle bir resim sergisi açtık"

Gazze'de soykırıma maruz kalan çocuklar için merhamet ve sevgi gibi değerlerin ölmediği bir dünya için seslerini duyurmak istediklerini belirten 8'inci sınıf öğrencisi Abdurrahman Hamud da, "Ne kadar çok ölmek için yaşadık' diyen Gazzeli çocukların sesi olmaya çalıştık ve böyle bir resim sergisi açtık. Gazze'deki arkadaşlarımız ve akranlarımız için bizim elimizden gelen bu oldu. Resimlerle Gazze'deki zulmü dünyaya göstermeye çalışıyoruz ama tüm dünya bu soykırım karşısında susuyor. Herkes sussa da biz susmayacağız ve her zaman konuşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.