Öğretmenler Boğazda TCSG Güven ile

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Öğretmenler Boğazı TCSG "Güven" ile gezdi

Arama Kurtarma gemisinde öğretmenler günü etkinliği

İSTANBUL - Öğretmenler Salih Güvenlik Komutanlığı'nın 4 büyük arama kurtarma gemisinden biri olan TCSG Güven Gemisi ile boğaz turu yaptı. Gemiye binen öğretmenlere personel tarafından karanfil hediye edildi. Havadan çekilen geminin tüm ihtişamı gözler önüne serildi.

İstanbul'da öğretmenler için Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortak etkinlik düzenledi. TCSG Güven isimli gemiye binen öğretmenler İstanbul boğazını askeri gemi ile birlikte gezme fırsatı buldu. Törene Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar bölge komutanı Tuğamiral Serkan Tezel ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, öğretmenler ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli katıldı. Gemiye binen öğretmenlere karanfil hediye edildi. TCSG Güven Sarıyer'de bulunan Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı iskelesinden kalkan TCSG Güven isimli

İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarasına doğru seyre çıktı. Öğretmenlere geminin helikopter hangarından hazırlanan etkinlik alanında ikramlar yapıldı. Savaş gemisi olarak da geçen arama kurtarma gemisinde öğretmenler unutulmaz anlar yaşadı.

"Özel bir etkinlik düzenlenmesinden dolayı gurur duyduk"

İlk kez Sahil Güvenlik Gemisine bindiğini ifade eden Almanca öğretmeni Melis Çetin Başakkuş," Daha önce böyle bir gemiye hiç binmemiştim. Çok güzel karşılandık. Sahil Güvenlik Komutanlığı bizim için çok güzel bir organizasyon yapmıştı. Öğretmenler olarak böyle bir gün için özel bir etkinlik düzenlenmesinden dolayı gurur duyduk. Böyle bir imkan sağlandığı için hem Sahil Güvenlik Komutanlığına hem de İl Milli Eğitim Müdürlüğüne çok teşekkür ediyoruz. Geminin içerisi çok güzel ileri teknoloji kullanılıyor halen etkisinden çıkamadım" dedi.

"Ülkemizin bu tarz gemilere sahip olması bizi gururlandırıyor"

Tarih öğretmeni Hüseyin Balcı, " Çok güzel bir etkinlik oldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze de bu vesile ile teşekkür ediyoruz. Biz öğretmenler için böyle karşılanmak güzel bir anı vesilesi oldu. Ülkemizin bu tarz gemilere sahip olması bizi gururlandırıyor. İlk kez askeri bir gemi ile boğazı gezmiş olduk ve askeri gemilerin önemini anlamış olduk" diye sözlerini tamamladı.