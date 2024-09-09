Bursa'da Okul Açılışı Trafiği Tıkadı - Son Dakika
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Genel

Bursa'da Okul Açılışı Trafiği Tıkadı

Bursa'da 42 bin öğretmen, 675 bin öğrenci okula başladı. Okulun ilk günü trafik yoğunluğu yaşandı ve araçlar güçlükle ilerledi.

09.09.2024 21:51
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Okullar açıldı, Bursa'da yollar tıkandı

Bursa'da 42 bin öğretmen, 675 bin öğrenci okula başladı

BURSA - 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler, velileri ve öğretmenler okulun ilk günü için yollara düştü. Bursa'da okulların açılması dolayısıyla 42 bin 941 öğretmen, 677 bin öğrenci ders başı yaparken, özellikle trafik yoğunluğunun yaşandığı Acemler Kavşağı'nda araçlar güçlükle ilerledi. Yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.

2024 - 2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla milyonlarca öğrenci için bugün ilk ders zili çaldı. Bursa'da 2031 okulda 42 bin 941 öğretmen 677 bin öğrenci ders başı yaptı. İlk gün özellikle ana arterlerde sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı. Ankara Yolu Acemler mevkii ve İzmir istikametinin yanı sıra Mudanya yolu Bademli Kavşağı'nda araç yoğunluğu yaşandı.

Bazı velilerin çocuklarını ilk gün okula bırakması da yoğunluğu arttırırken, servislerin hizmete düzenli olarak göreve başlamasıyla yoğunluğun azalması bekleniyor.

Araçlar güçlükle ilerlerken, birçok noktada da trafik ekipleri tedbir aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bursa'da Okul Açılışı Trafiği Tıkadı - Son Dakika

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