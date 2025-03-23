RTÜK'ten Darülaceze'de İftar Programı - Son Dakika
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RTÜK'ten Darülaceze'de İftar Programı

RTÜK, Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'nde vatandaşlar için iftar programı düzenledi.

23.03.2025 23:37
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RTÜK'ten Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'nde yaşayan vatandaşlar için iftar

RTÜK Başkanı Şahin, bazı yayın kuruluşlarına yapılan uyarının gerekçesini anlattı

İSTANBUL - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'nde yaşayan vatandaşlar için iftar programı düzenledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da katıldığı programda RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bazı medya kuruluşlarına yapılan uyarılar hakkında konuştu.

Darülaceze'nin Arnavutköy Yassıören Mahallesi'nde bulunan Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'nde RTÜK, tesiste yaşayan vatandaşlar ve basın mensuplarına yönelik iftar programı düzenledi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı iftar öncesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin tesiste yaşayan vatandaşları ziyaret etti. Ardından kürsüye çıkan Bakan Göktaş, Darülaceze'nin geçmişine ve misyonuna vurgu yaptı. Bakan Göktaş, "Burası biliyorsunuz ki cennet mekan Sultan Abdülhamit Han'ın bizlere bıraktığı mirasların en kıymetlilerindendir. Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri ile bu köklü kurumu yeni bir kimliğe kavuşturduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla dünyanın en güzel şehri İstanbul'da dünyanın en güzel sosyal yaşam şehrini hayata geçirmek nasip oldu. İnsan odaklı hizmetlerimizi ileri teknoloji ve yeni fikirlerle birleştirdik, çok güzel bir eseri hayata geçirdik. Dünyada uluslararası boyutuyla, mimarisiyle de çok özel ödüllere, çok özel eserlere de sahip olan bu mekan hem yaşlılarımız hem de çocuklarımız bir şefkat kapısıdır" dedi.

İftar programının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Biz dün akşam televizyonlarımıza uzmanlarımız üzerinden bir uyarı gönderdik. Bu uyarı hata yapmamaları, yayınlarında dikkat etmesi gereken kuralları unutmamaları, kanunda yer alan her şeyi açık olan, o dikkat edilmesi gereken maddeleri bir an olsun akıldan çıkarmamaları, ilke kararlarını, özellikle altına imza attıkları yayın ilkelerini unutmamaları için yaptık. Bu konuda çok eleştiri aldık. Yani şöyle mi yapsaydık; herhangi bir uyarıda bulunmadan hata yapmalarına izin vererek toplumu kin, nefret ve öfkeye sevk etmelerine izin mi verseydik. Özellikle toplumun yatıştırılması gereken, sağduyulu bir şekilde açıklama yapması gereken insanların bu açıklamaları yapmadığı, bir yerde belki de çok zor şartlarda oradaki güvenliği sağlamaya çalışan kamu görevlileri hedef gösterilerek günlerdir her türlü tahriklere aldırmadan, her türlü nefret söylemlerine karşı dimdik ayakta durarak görevlerini yapmaya çalışan kolluk kuvvetlerimizi hedef gösteren, bunu canlı yayın şeklinde veren televizyonlarımızı uyarmamalı mıydık?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel RTÜK'ten Darülaceze'de İftar Programı - Son Dakika

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