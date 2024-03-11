Sağlıkçı Havva, hayırsever çiftin 600 bin TL'lik yardımını afetzede vatandaşlara ulaştırdı - Son Dakika
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Genel

Sağlıkçı Havva, hayırsever çiftin 600 bin TL'lik yardımını afetzede vatandaşlara ulaştırdı

Hatay'da depremzede vatandaşlara yardım eden sağlıkçı Havva Aydanur Ertuğrul, ismini açıklamak istemeyen bir çiftin 600 bin TL'lik yardımını evleri ve konteynerleri gezerek afetzede vatandaşlara ulaştırdı. Ertuğrul, ayrıca Ülkem Okuyor Derneği aracılığıyla 21 çadır okul açarak binlerce öğrenciye kitap dağıttı. Yardım paraları ise kitapların içine konularak afetzede vatandaşlara ulaştırıldı.

11.03.2024 20:30  Güncelleme: 20:52
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Sağlıkçı Havva, ismini açıklamak istemeyen hayırsever çiftin 600 bin TL'lik yardım parasını afetzede vatandaşlara ulaştırdı

HATAY - Hatay'da depremzede vatandaşların yardımına koşan sağlıkçı Havva Aydanur Ertuğrul, ismini açıklamak istemeyen hayırsever bir çiftin 600 Bin TL'lik yardım parasını, evleri ve konteynerleri gezerek afetzede vatandaşlara ulaştırdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yerle bir olan Hatay'da, 25 bine yakın insan vefat etmişti. Afetin ilk saatlerinden itibaren Türkiye'nin dört bir yanından kurtarma ekipleri ve sağlık çalışanları bölgeye yardıma koşmuştu. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli 38 yaşındaki Acil Tıp Teknisyeni Havva Aydanur Ertuğrul, asrın felaketinin ilk saatlerinden itibaren bölgedeki afetzede vatandaşların hayatını değiştirmek için mücadele ediyor. Sağlık personeli Ertuğrul, depremin yaralarını sarmak için kurucusu olduğu Ülkem Okuyor Derneği aracılığıyla afet bölgesine 21 çadır okul açtı ve 7 bin 700'den fazla öğrenciye 100 binden fazla kitap ulaştırdı. ATT Ertuğrul; hayırsever gurbetçi çiftin Ülkem Okuyor Derneği'ne bağışladığı 600 bin TL yardım parasını kentin 7 farklı noktasına dağıttı. Sağlık çalışanı Ertuğrul, '1 kitap 1 zekat' projesi afetzede insanların ihtiyaçlarını bir nebzede olsa gidermeye çalışıyor. Ertuğrul ve ekibi tarafından kitaplarla birlikte paketlenen paralar, afetzede vatandaşlara ulaştırıldı.

"Ramazan'a hazırlık olsun diye kitapla zekat programını birleştirerek '1 kitap 1 zekat' projesini başlattık"

Kitapların içine koydukları yardım paralarını afetzede vatandaşlara ulaştırmaya çalıştıklarını ifade eden sağlık çalışanı Ertuğrul, "Hatay'a ilk gün ilk saatlerde gelen sağlık ekiplerinden birisiyim. Hatay'da olan yaraları sarmaya çalışıyoruz. Kurduğum derneğin öncelikli amacı kitaba ulaşamayan herkese destek olmak. Okumak isteyen çocukları okutmak ve özellikle deprem bölgesinde fazla aktif olup yaraları sarmaya çalışıyoruz. Ramazan Bayramı öncesinde de Ramazan'a hazırlık olsun diye kitapla zekat programını birleştirerek '1 kitap 1 zekat' projesini başlattık. Kitapların içerisine bir zarf koyalım dedik. Aileler hem kitap okusun hem de eksikliklerini gidersinler. Evleri ve konteynerlere dağıtmaya devam ediyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz" dedi.

"Allah bir daha o günleri yaşatmasın"

Yardım çalışmalarına destek olanlara teşekkürlerini dile getiren Emine Doğru, "6 Şubat çok kötüydü. Allah bir daha o günleri yaşatmasın. Çok zordu. Benim eşim vefat etti. Kızımı okutmak istiyorum. Havva Hanım'a çok teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Hatay, Genel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Sağlıkçı Havva, hayırsever çiftin 600 bin TL'lik yardımını afetzede vatandaşlara ulaştırdı - Son Dakika

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