Tekirdağ- İstanbul yolunda tatil dönüşü yoğunluğu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ-İstanbul yolunda, 19 Mayıs tatilinin hafta sonuyla birleşmesi sonucu oluşan 3 günlük tatilin ardından İstanbul'a dönen tatilciler yoğunluğa sebep oldu.

19 Mayıs tatilinin hafta sonu ile birleşmesiyle oluşan 3 günlük tatilin ardından İstanbul'a dönen tatilciler, Tekirdağ-İstanbul yolunda yoğunluğa sebep oldu. Tatilcilerin dönüşe geçmesiyle birlikte özellikle Çorlu Yenice Kavşağı ve Gümüşyaka- Kınalı mevkisinde zaman zaman araç kuyrukları oluştu.

İstanbul istikametinde ilerleyen sürücüler yer yer dur-kalk trafikte ilerlemek zorunda kaldı. Yoğunluğun artması üzerine Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, kavşak ve ana arterlerde trafik akışını rahatlatmak için çalışma başlattı.