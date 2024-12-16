TCG AKHİSAR İlk Seyrini Gerçekleştirdi

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TCG AKHİSAR ilk seyrini gerçekleştirdi

ANKARA - Açık Deniz Karakol Gemisi TCG AKHİSAR ilk seyrini gerçekleştirdi.

Türkiye'nin HİSAR sınıfı Açık Deniz Karakol Gemisi projesinin ilki olan TCG AKHİSAR, ilk seyrini gerçekleştirdi. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Açık Deniz Karakol Gemimiz TCG AKHİSAR ilk seyrini gerçekleştirdi. TCG AKHİSAR'a emniyetli seyirler ve başarılı görevler dileriz" ifadelerine yer verildi.