Türkiye\'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı\'yı akrabaları merak ve sevinçle bekliyor

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'yı akrabaları merak ve sevinçle bekliyor
MERSİN - Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın 48 saat sürmesi beklenen dönüş yolculuğu başlarken, Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Axiom-3 ekibi, Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonundan ayrıldı. Kapsülün cuma günü 16.30'da dünyaya inmesi öngörülürken, Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan akrabaları, baba evi önünde merakla ve sevinçle bekliyor.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibi, Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonundan ayrıldı. Dönüş yolculuğunun yaklaşık 48 saat sürmesi beklenirken, kapsülün cuma günü 16.30'da dünyaya inmesi öngörülüyor. Alper Gezeravcı'nın Silifke'deki baba evi önünde bir araya gelen akrabaları, Gezeravcı'nın bir an önce sağ salim dönmesini umut ettiklerini söylediler. Alper Gezeravcı'nın Silifke'nin değişik bölgelerine büyük posterleri asılırken, akrabaları tarafından heyecanlı bekleyiş sürüyor.
Gezeravcı'nın amcası Mehmet Gezeravcı, "Amcası olarak ilk döneceği günden beri bekliyoruz. Erteleme konusunda biraz üzüldük. Allah'ın izni ile sonunda dönecek. Döneceği haberini alınca çok sevindik. Bekliyoruz. Allah yolunu açık etsin kazasız belasız gelir inşallah. Çocukken havadan uçak geçerken 'ben bu uçağı bir gün süreceğim' derdi" ifadelerini kullandı.
Diğer amcası Eşref Gezeravacı ise "Yeğenimin ilk gittiği günden beri meraklandık. Kendisi ile görüşemiyoruz ama yeğenimizle gurur duyuyoruz. Buradaki ev kendisinin ve ailesinin evi. Kendisine başarılar diliyoruz. Yolu açık olsun. Dört gözle kendisini bekliyoruz. Ne olduğunu bilemediğimiz için meraklanıyoruz. Geleceğini duyduk çok mutlu olduk, kendisi ile gurur duyuyoruz" diye konuştu.
Kuzeni ve aynı zamanda Sayağzı Mahalle Muhtarı Mehmet Gezeravcı da "Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın kuzeniyim. Mersin'den olması, Silifke'den olması, kendi kanımızdan olması daha ayrı bir duygu. Türkiye çok sevinç yaşadı. Ama biz daha çok sevinçliyiz. Anlatılmaz. Giderken çok heyecanlıydık. Şimdi dönüşte ne yaptı orada diye heyecanlanıyoruz. Sabırla bekliyoruz. Ertelendi bir gün geç çıktı. İnşallah yuvasına sağ salim döner" dedi.
Planlı inişin, ABD'nin Florida eyaletinin doğusundaki Atlas Okyanusu ve batısındaki Meksika Körfezinde bulunan 7 potansiyel iniş noktasından birine yapılması bekleniyor. Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronotu SpaceX'in Dragon uzay aracıyla yörüngeye taşıyan Falcon-9 roketi, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezinden 19 Ocak'ta saat 00.49'da başarılı bir şekilde fırlatılmıştı. Dragon uzay aracı, yaklaşık 36 saat süren uzay yolculuğunun ardından 20 Ocak'ta TSİ 13.40'ta Uluslararası Uzay İstasyonuna kenetlenmişti. Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonunda programına uygun şekilde 13 deneye imza attı.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın 48 saat süren dönüş yolculuğu sonrası Dünya'ya indi. Mersin'in Silifke ilçesinde Gezeravcı'nın yaşayan akrabaları, ilk Türk astronotun Dünya'ya inişini babaevinde duygu dolu bir şekilde izledi.
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