Uzmanından Van Gölü'nün akıntılarına karşı uyarı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Uzmanından Van Gölü'nün akıntılarına karşı uyarı

Van Gölü'nde meydana gelen boğulma vakaları üzerine Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, Van Gölü'nde güçlü akıntı sistemleri olduğunu ve iyi yüzme bilmeyenlerin kıyıdan uzaklaşmaması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Van Gölü'nün devasa bir ekosistem olduğunu ve balıkçıların atıklarının akıntılarla kilometrelerce ötelere sürüklendiğini ifade etti.

04.07.2024 20:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzmanından Van Gölü'nün akıntılarına karşı uyarı

VAN - Van Gölü'ne arkadaşları ile yüzmek için giren şahıs, kaybolduktan sonra ekiplerin 9 günlük çalışması sonucu cansız bedenine ulaşırken Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "Van Gölü'nde çok güçlü akıntı sistemleri var. Bu sebepten dolayı eğer iyi yüzme bilmiyorsak, can simidimiz, can yeleğimiz yoksa kıyıdan uzaklaşmamız gerekiyor" dedi.

Van'ın Tuşba ilçesi sınırları içerisinde bulunan Çarparak Adası yakınına 20 Haziran 2024 günü arkadaşları ile birlikte giden Ahmet Hilmi Hanalp (22), Van Gölü'nde yüzdüğü sırada gözden kayboldu. Ekiplerin 9 günlük çalışması sonucu Hanalp'ın cansız bedenine ulaşılırken, gözler yine 1650 rakımda bulunan ve farklı ekosisteme sahip Van Gölü'ne çevrildi. Geçen yılda aynı bölgede 3 kişi boğulurken, 28 Haziran 2020 tarihide Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nden Van Gölü'ne açıldıktan sonra 60 göçmen ile aynı bölge yakınlarında batan tekne, yapılan yoğun çalışmalar sonucu 11 gün sonra tekneye ulaşılmıştı.

"Yüzme bilmiyorsanız kıyıdan uzaklaşmayın"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "Yaz mevsimi geldiği zaman insanlar serinlenmek ve eğlenmek Van Gölü'ne akın ediyorlar. Şunu bilmemiz lazım Van Gölü'nde çok güçlü akıntı sistemleri var. Bu sebepten dolayı eğer iyi yüzme bilmiyorsak, can simidimiz, can yeleğimiz yoksa kıyıdan uzaklaşmamız gerekiyor. Çünkü akıntıya kapıldığımız zaman bir taraftan panik etkiliyor, bir taraftan yorgunluk. Bu sebepten dolayı sevincimizin acıya dönüşmemesi için mümkün olduğunca kıyı kesimlerde kalmamız gerekiyor. Akıntı sistemleri özellikle Tatvan ile Akdamar Adası açıkları, Akdamar adası açıkları ile Van körfezi açıkları ve Çarpanak Adası'nın da içerisinde yer aldığı Erciş iç körfezi kısmı. Bu kısımlarda özellikle yaz aylarında ek olarak ta rüzgar varsa çok şiddetli akıntılar meydana geliyor" dedi.

"Balıkçıların kış aylarında atıkları ağlar akıntılarla beraber kilometrelerce ötelere sürüklendiği oluyor"

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "Van Gölü 3 bin 712 kilometre yüzey alanı ve maksimum 461 metre derinliği ile beraber devasa bir ekosistem. Van Gölü'nde çok kuvvetli akıntı sistemleri var. Özellikle Van körfezi dediğimiz yerde ve Akdamar Adası ile Tatvan arasında kalan kısımla Çarpanak Adası ve karşı kıyılar arasında. Bu akıntılara rüzgarlar ve sıcaklık farkları sebebiyet veriyor. Dolayısıyla özellikle yaz aylarında hızı 18 santimetre bölü saniyeye varan güçlü akıntılar oluşuyor. Balıkçıların kış aylarında atıkları ağlar akıntılarla beraber kilometrelerce ötelere sürüklendiği oluyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mustafa Akkuş, Van Gölü, Van, Çevre, Güvenlik, Genel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Uzmanından Van Gölü'nün akıntılarına karşı uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:07 Komşu ülkeden atılan 200 roket, İsrail’i cehenneme çevirdi Komşu ülkeden atılan 200 roket, İsrail'i cehenneme çevirdi
18:50 Bursa sular altında Seyir halindeki araçlar kayboldu, metrolar kapalı havuza döndü Bursa sular altında! Seyir halindeki araçlar kayboldu, metrolar kapalı havuza döndü
18:49 Bursa’da yağmur sularının yükselttiği derede erkek cesedi bulundu Bursa'da yağmur sularının yükselttiği derede erkek cesedi bulundu
18:03 Sinan Ateş’in yanındaki kişi cinayet anını anlattı, mahkeme salonu buz kesti Her satırı korkunç Sinan Ateş'in yanındaki kişi cinayet anını anlattı, mahkeme salonu buz kesti! Her satırı korkunç
17:42 “Bozkurt“ soruşturması fitili ateşledi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Berlin çıkarması "Bozkurt" soruşturması fitili ateşledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin çıkarması
19:51 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin 18 Temmuz’daki seçimlerde yeniden aday olacağı iddia edildi TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin 18 Temmuz'daki seçimlerde yeniden aday olacağı iddia edildi
18:58 Galatasaray’a imzayı attı Michy Batshuayi’den Fenerbahçelileri kızdıracak transfer itirafı Galatasaray'a imzayı attı! Michy Batshuayi'den Fenerbahçelileri kızdıracak transfer itirafı
18:35 Avusturya maçını skoruna kadar bilmişti Fenomen köpek, Türkiye-Hollanda maçı için de tahminini yaptı Avusturya maçını skoruna kadar bilmişti! Fenomen köpek, Türkiye-Hollanda maçı için de tahminini yaptı
18:31 Yargı paketinde hakim ve savcılara ek zam mı var Cumhurbaşkanlığından açıklama var Yargı paketinde hakim ve savcılara ek zam mı var? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
16:41 Gözlerinin yaşına bakmadılar İsyancılarla savaşmayı reddeden 25 asker için idam cezası Gözlerinin yaşına bakmadılar! İsyancılarla savaşmayı reddeden 25 asker için idam cezası
16:34 Sanki 40 yıldır Türkiye’de Montella’nın İtalyan basınına verdiği röportaja bakın Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Montella'nın İtalyan basınına verdiği röportaja bakın
16:32 Polis şefinden davanın seyrini değiştirecek itiraf: Tolgahan Demirbaş’ı Olcay Kılavuz’un evinde gözaltına aldık Polis şefinden davanın seyrini değiştirecek itiraf: Tolgahan Demirbaş'ı Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına aldık
16:24 Emekli vatandaşın sitemini dinleyen AK Partili Külünk, partisine özeleştiride bulundu Emekli vatandaşın sitemini dinleyen AK Partili Külünk, partisine özeleştiride bulundu
16:23 Cristiano Ronaldo’dan Merih Demiral’a telefon Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral'a telefon
14:53 Üsküdar Belediyesi’nde neler oluyor Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 20:48:29. #1.12#
SON DAKİKA: Uzmanından Van Gölü'nün akıntılarına karşı uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement