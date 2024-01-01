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Yeni yılın ilk bebeği Defne Devlet Hastanesi'nde dünyaya geldi - Son Dakika
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Yeni yılın ilk bebeği Defne Devlet Hastanesi'nde dünyaya geldi

Depremin vurduğu Hatay'ın 2024'ün ilk bebeği Defne Devlet Hastanesi'nde dünyaya geldi. Yılın ilk bebeği Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.

Yeni yılın ilk bebeği Defne Devlet Hastanesi\'nde dünyaya geldi
01.01.2024 - 23:21,  Güncelleme: 23:39
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Yeni yılın ilk bebeği Defne Devlet Hastanesi'nde dünyaya geldi

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'ın 2024'ün ilk bebeği Defne Devlet Hastanesi'nde dünyaya geldi.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ağır hasar alan Hatay'da kısa sürede inşa edilen Defne Devlet Hastanesi, bölge halkına hizmet etmeye devam ediyor. Yılın ilk bebeği de açıldığı ilk günden beri binlerce insana şifa olan hastanede dünyaya geldi. Yılın ilk bebeğini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaştı. Antakyalı Adem ve Fethiye Tek çiftinin erkek evladı Muhammet Talha,3 bin 300 gram ağırlık ve 50 santimetre uzunlukla sağlıklı bir şekilde doğdu.

"Güzel bir duygu rabbim olmayanlara da nasip etsin"

Muhammet Talha bebeğin 3 evlatları olduğunu dile getiren baba Adem Tek; "Güzel bir duygu rabbim olmayanlara da nasip etsin. 3.çocuğum daha öncede 2 kızım vardı. Deprem sonrası bizim için zor günlerdi. 2024 inşallah hepimiz için güzel olur" dedi.

"Teşekkür ederiz, emeği geçenlerden rabbim razı olsun"

Sağlık Bakanı Fahrettn Koca'ya sosyal medya paylaşımı için teşekkürlerini dile getiren Fethiye Tek, "Teşekkür ederiz, emeği geçenlerden rabbim razı olsun. Fahrettin hocama da buradan çok teşekkür ediyorum. Rabbim vatanımızı, milletimizi daim etsin. Rabbim hayırlı evlatlar yetiştirmeyi nasip etsin. Muhammed Talha oldu ismi. İsmini babasıyla ikimiz verdik. Adıyla yaşasın inşallah" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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