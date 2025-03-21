Yurt Hırsızlığına Açıklama

İstanbul Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nden öğrenci yurdu ile ilgili açıklama

İSTANBUL - İstanbul Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Avcılar'daki GSB Prof. Dr. Halil İnalcık Kız Yurdunda yaşanan hırsızlık olayına ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde kendisini mutfak görevlisi olarak tanıtan M.K. isimli bir şahıs, kız öğrenci yurduna girmiş, öğrencilerin kaldığı 4 odadan cüzdan ve bir miktar para çalmıştı. Polis ekiplerince yakalanan M.K.'nın yapılan sorgulamalarında 'kasten yaralama', 'tehdit' ve çeşitli diğer suçlardan 21 kaydının olduğu ortaya çıkarken, şüpheli, M.K. sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yurt güvenlik görevlisi hakkında ise idari tahkikat işlemleri başlatılmıştı.

İstanbul Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından kız yurdundan hırsızlık olayına ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "İstanbul Avcılar'daki GSB Prof.Dr. Halil İnalcık Kız Yurdunda yaşanan ve basına yansıyan olayla ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından inceleme ve soruşturma başlatılmış olup sorumlu kişiler görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.