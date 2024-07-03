Zeytinyağı Fabrikası İşçileri 23 Gündür Grevde - Son Dakika
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Genel

Zeytinyağı Fabrikası İşçileri 23 Gündür Grevde

İzmir'in Bornova ilçesindeki zeytinyağı fabrikasında, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine başlayan işçilerin grevi 23. gününe girdi. 86 işçi, maaşlarda iyileştirme yapılana kadar grevi sürdüreceklerini belirtti.

03.07.2024 17:03
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Zeytinyağı fabrikası işçileri 23 gündür grevde

86 işçi, zeytinyağı fabrikasındaki grevini 23 gündür sürdürüyor

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesindeki zeytinyağı fabrikasında, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine başlayan işçilerin grevi 23. gününe girdi. İşçiler, maaşlarda iyileştirme yapılana kadar grevi sürdüreceklerini belirtti.

Kristal Zeytinyağı Fabrikası'nda görev yapan 86 işçi, toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamaması üzerine greve gitti. Fabrika önünde grev devam ederken, işçilerin direnişi 23. gündür devam ediyor. İşçiler, haklarını alana kadar mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Cuma günü tekrar bir görüşme var

Tek Gıda İş Sendikası Baş Temsilcisi Fatih Pekcan, geçinebilecekleri oranda ücret istediklerini ifade etti. Pekcan, "Bugün grevimizin 23. günü. Arkadaşlarımızın hepsi geçinebileceği bir ücret istiyor. Arkadaşlarımızın istediği; evlerini geçindirebileceği, kirası olanların evini geçindirebileceği, normal bir şekilde, rahat bir şekilde geçinebileceği ücretler istiyor. Ücretler düşük kaldı. Cuma günü bir toplantımız olacak tekrar fabrikamızda. Oradan bir ümit bekliyoruz. Güzel bir sonuç bekliyoruz. 86 kişi grevdeyiz. Fabrikada üretim yavaşladı, durmadı. Kanun gereği 11 kişi yine normal çalışarak işini yapıyor. Haklarımızı alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Zeytinyağı Fabrikası İşçileri 23 Gündür Grevde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zeytinyağı Fabrikası İşçileri 23 Gündür Grevde - Son Dakika
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