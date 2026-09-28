1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde 81 ilde eş zamanlı yürüyüşler gerçekleştirilecek

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, '1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde 81 ilde eş zamanlı yürüyüşler gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, 2026 yılı Dünya Yaşlılar Günü temasının Birleşmiş Milletler tarafından 'Uzun Ömür Çağı: Daha Uzun Yaşamlar İçin Sistemleri Yeniden Düşünmek' olarak belirlendiğini hatırlatarak artan yaşam süresinin toplumun bütün alanlarında yeni yaklaşımları gerekli kıldığını ifade etti. '1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü' kapsamında her yıl yaşlı bireylerin toplumsal hayata katılımını destekleyen çeşitli etkinlikler düzenlediklerini anımsatan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılını 'Yaşlılar Yılı' ilan etmesinin ardından 1'inci Yaşlılık Şurası'nın gerçekleştirildiğini, devam eden süreçte ise 'Emekliler Yılı', 'Aile Yılı' ve 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' kapsamında yaşlılık konusunun aile yapısı ve demografik değişimle birlikte ele alındığını kaydetti. Göktaş, 2025 yılında Yaşlılık Saha Araştırması kapsamında 81 ilde çalıştaylar düzenlendiğine dikkati çekerek Nisan 2026'da ise 2'nci Yaşlılık Şurası'nın gerçekleştirildiğini hatırlattı.

'BAKIM VE DESTEK HİZMETLERİ YAYGINLAŞTIRILIYOR'

Yaşlı bireylerin ailelerinin ve sosyal çevrelerinin yanında desteklenmesi amacıyla farklı hizmet modellerini hayata geçirdiklerini belirten Göktaş şunları kaydetti:

"Evde Bakım Yardımı ile 107 bin 731 yaşlımızı ailelerinin yanında destekliyor, Ulusal Vefa Programımız ile 132 bin 880 yaşlı vatandaşımızın kişisel bakım ihtiyaçlarının karşılıyoruz. Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında 173 bin 103 yaşlı vatandaşımıza ulaştık. 34 Tazelenme Üniversitesinde büyüklerimizin hayat boyu öğrenme imkanlarına erişimini artırıyor, 43 Gündüzlü Aktif Yaşam Merkezinde ise yaşlı bireylerimizin hayatla bağlarını güçlü tutmaya yönelik hizmetler sunuyoruz. Bakanlığımıza bağlı 179 huzurevinde 14 bin 621, diğer kamu kuruluşlarına ait 18 huzurevinde 1204, özel kuruluşlara ait 296 huzurevinde ise 14 bin 214 yaşlımız bakım hizmetlerinden yararlanıyor. Bu yıl içerisinde 8 yeni huzurevinin daha hizmete açılması için çalışmalar sürüyor. Ayrıca huzurevlerinde kalan yaşlı bireylerin sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmelerini desteklemek amacıyla tüm huzurevlerimizde Bocce etkinlikleri düzenlenmekte olup, huzurevleri arasında bugüne kadar 8 Bocce Turnuvası düzenlendi."

Yaşlı bireylerin teknolojiye erişiminin önemine de dikkat çeken Göktaş, bu kapsamda 1923 yaşlı bireye dijital ve finansal okuryazarlık eğitimi verildiğini ve 31 Dijital Bahar Odası oluşturulduğunu bildirdi.

'81 İLİMİZDE EŞ ZAMANLI YÜRÜYÜŞLER GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

Bakan Göktaş, '1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde 81 ilde saat 11.00'de eş zamanlı gerçekleştirilecek yürüyüşlerin İl Müdürlüklerinin koordinasyonunda; valilikler, yerel yönetimler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle gerçekleştirileceğini bildirdi. Ülke genelinde gerçekleştirilecek yürüyüş güzergahlarının yaşlı bireylerin katılımını kolaylaştıracak şekilde erişilebilir, güvenli ve dinlenme imkanlarına sahip alanlardan seçileceğine dikkati çeken Göktaş, "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde 81 ilde eş zamanlı gerçekleştireceğimiz yürüyüşlerle kuşaklararası dayanışmanın önemine dikkat çekeceğiz. Geçmişimiz ile geleceğimiz arasında köprü olan yaşlılarımızın toplumsal hayata katılımlarını destekliyor, sağlıklı ve aktif yaşlanma anlayışını güçlendirmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Bakan Göktaş, 81 ilde gerçekleştirilecek yürüyüşlerin yanı sıra İl Müdürlükleri tarafından yaşlı bireylerin bilgi, tecrübe ve üretimlerini görünür kılacak kuşaklararası buluşmalar ile kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin de düzenleneceğini bildirdi.