1 Mayıs\'ın Anlamı ve Emek Üzerine vurgular

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Gider, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 1 Mayıs'ın emeğin, üretimin ve alın terinin kıymetini bilen herkes için yalnızca bir bayram değil, bir toplumsal saygı günü olduğunu belirtti.

Türkiye'nin büyümesi, güçlenmesi ve ayakta kalmasının, büyük ölçüde emeğiyle geçinen insanların omuzlarında yükseldiğini ifade eden Gider, şöyle devam etti:

"Bugün dünyada söz sahibi olan bir Türkiye varsa, bunda sanayide, tarımda, sağlıkta, inşaatta, ulaşımda, kamu hizmetlerinde gece gündüz demeden çalışan emekçilerin payı büyüktür. Emeğe verilen değeri lafla değil, işle gösteren bir siyaset anlayışının temsilcisiyiz. 1 Mayıs, AK Parti iktidarının 2009 yılında aldığı kararla ilk kez resmi tatil ilan edilmiştir. Bu adım, yıllarca sadece taleplerle gündeme gelen bir beklentinin hayata geçirilmesi, alın terine duyulan saygının, hukuk zeminine taşınmasıdır. Şunu da biliyoruz, emek yalnızca kutlanmaz, korunur. Bizler AK Parti olarak iktidarımız boyunca çalışma hayatını düzenleyen adımları atarken, bir yandan iş güvencesini artırmak, diğer yandan da emeğin hakkını teslim etmek için çalıştık. Asgari ücretten sosyal güvenliğe, sendikal haklardan istihdamı artıran teşviklere kadar atılan her adım, emeğe saygının yansımasıdır."