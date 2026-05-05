1 Mayıs'ta Emek ve Dayanışma Vurgusu

05.05.2026 22:46
TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, 1 Mayıs'ta hak ve adalet talepleriyle Ulus'ta toplandı. Emekçilerin sesi yükseldi.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bayrak ve pankartlarla Ulus Zafer Anıtı önünde bir araya geldi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Ankara İl Başkanı Recep Dere, burada yaptığı konuşmada, dünyanın dört bir yanında savaşa, soykırıma, zulme ve sömürüye rağmen haklarından vazgeçmeyen tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladığını belirtti.

Ücrette adalet, vergide hakkaniyet, işte güvence ve sosyal adalet için meydanlarda olduklarını ifade eden Dere, "Tüm emekçilerin ücretlerinin enflasyona karşı korunmasını, emekçilerin ve emeklilerin milli gelirden aldığı payın artmasını, refahın adil paylaşımını istiyoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, demokratik katılımcı ve çoğulcu anlayışla yeniden yapılandırılmasını, aile hukukunu dikkate alan, adil, hakkaniyetli ve sürdürülebilir bir vergi sisteminin hayata geçirilmesini talep ediyoruz." dedi.

Dere, hak, iş ve emeğin güvencesi olan sendikaların güçlendirilmesini ve örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını istedi.

Çocukların ve öğretmenlerin güvenliğinin kırmızı çizgi olduğunu vurgulayan Dere, "Okullarda meydana gelen bu saldırıların tekrar yaşanmaması için sorunun tüm taraflarıyla işbirliği ile kalıcı bir çözüm önerisi istiyoruz." diye konuştu.

TÜRK-İŞ Konfederasyonu Ankara İl Başkanı Nihat Zengin de konuşmasında, bugün dünyanın dört bir yanında işçilerin alın terinin karşılığını almak ve insanca çalışma koşullarına ulaşmak için seslerini yükselttiğini söyledi.

Burada yalnızca sorunları değil, umudu da büyütmek için bir araya geldiklerini dile getiren Zengin, "Farklı iş yerlerinden gelmekteyiz. Ancak hepimizi birleştiren ortak bir gerçek bulunuyor. Bu ülkenin değerini de geleceğini de emeğimizi de biz kuruyoruz. Bugün buradayız. Çünkü geçinmek her geçen gün zorlaşmaktadır." ifadelerini kullandı.

Bugünün emeklilerinin geçmişin emekçileri olduğunu söyleyen Zengin, "Bugün buradan açıkça ifade etmekteyiz. Emeğin değerini korumalıyız. Çalışanların yaşam koşulları iyileştirilmelidir. Adil, güvenceli ve insan onuruna yakışır bir çalışma hayatı sağlanmalıdır." dedi.

Konuşmaların ardından alandakiler, halay çekip sloganlar eşliğinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Kaynak: AA

