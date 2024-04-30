1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta İstanbul, Ankara ve İzmir'de raylı sistemlerde ücretsiz ulaşım - Son Dakika
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1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta İstanbul, Ankara ve İzmir'de raylı sistemlerde ücretsiz ulaşım

1 Mayıs ve 19 Mayıs\'ta İstanbul, Ankara ve İzmir\'de raylı sistemlerde ücretsiz ulaşım

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstanbul, Ankara ve İzmir'de Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.

30.04.2024 01:29
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstanbul, Ankara ve İzmir'de raylı sistemlerde ulaşımın ücretsiz olmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstanbul, Ankara ve İzmir'de Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.

Kaynak: AA

İstanbul, 1 Mayıs, Gençlik, Ankara, İzmir, Spor, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta İstanbul, Ankara ve İzmir'de raylı sistemlerde ücretsiz ulaşım - Son Dakika

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