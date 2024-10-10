10 Ekim Katliamı'nın 9'uncu Yılı Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

10 Ekim Katliamı'nın 9'uncu Yılı Anıldı

10 Ekim Katliamı\'nın 9\'uncu Yılı Anıldı

Ankara'da 10 Ekim 2015'teki terör saldırısında hayatını kaybedenler, anma töreniyle yad edildi.

10.10.2024 14:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKARA Tren Garı önünde 10 Ekim 2015'te gerçekleştirilen bombalı terör saldırısında hayatını kaybedenler, saldırının 9'uncu yılında anıldı.

'Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi'ne katılanlara yönelik gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi. Törene, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarının yanı sıra, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, CHP ve DEM Partili bazı milletvekilleri, sendika temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Tören alanı ve çevresinde polis, geniş güvenlik önlemi aldı. Alana giriş yapanlar kimlik kontrolü ve üst aramasından geçirildi. Saldırıda ölen 104 kişi için patlamanın gerçekleştiği nokta olan ve dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katıldığı törenle açılışı yapılan 10 Ekim Anıtı'na karanfiller bırakıldı. Törene katılanlar '10 Ekim'i unutma unutturma' sloganı atarken, saldırıda hayatını kaybedenlerin isimleri de tek tek okundu.

Törende konuşan Tülay Hatimoğulları, Hayatlarını kaybedenleri unutmayacağız, unutturmayacağız. Onların tek talebi barıştı. Onların talebi geçmiş dönemde yaşanmış olan Alevi katliamlarının ve asimilasyon politikalarının son bulmasıydı. Onların talebi gençler göç etmesin, Türkiye'de iş bulabilsin, doğduğu yerde karnı doysun, gençler mutlu olsundu. Onların talebi gençlerin umudu ve mutluluğunu haykırmaktı. Onların talebi eşit işe eşit ücretti. Onların talebi kadınların katledilmemesiydi dedi.10 Ekim Barış Derneği Başkanı Mehtap Sakinci de Katliamın 108'inci ayında da yine buradayız, olay mahallindeyiz. Türkiye'nin dört bir yanından yola çıkıp Ankara Garı önünde buluşan on binlerce insanın IŞİD üyesi 2 canlı bomba tarafından gerçekleştirilen alçakça bir saldırı sonucunda hayatları bir daha aynı olmayacak şekilde değişti. Yaşanan bu katliamda 104 insanımız hayatını yitirirken 500'e yakın insanımız yaralandı ve sakat kaldı. Türkiye'nin en büyük sivil katliamında kaybettiğimiz bütün canlarımızı saygı ve özlemle anıyoruz. Onlara olan hasretimiz ve yaşanan katliama olan öfkemiz her geçen gün daha da büyüyor dedi. Mehtap Sakinci, dün Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan anıtın açılış töreninde kendilerine ve sendika temsilcilerine söz verilmemesine tepki gösterdi. Törenin ardından kalabalık dağıldı.

Haber- Kamera Umutcan ÖREN-Samet ÖKSÜZANKARA,

Kaynak: DHA

Politika, 3-sayfa, Ankara, Güncel, Tören, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel 10 Ekim Katliamı'nın 9'uncu Yılı Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:36 İsrail, Lübnan’daki Barış Gücü askerlerine ateş açtı 2 asker yaralandı İsrail, Lübnan'daki Barış Gücü askerlerine ateş açtı; 2 asker yaralandı
14:28 MSB’de düzenlenen basın toplantısına damga vuran kare MSB'de düzenlenen basın toplantısına damga vuran kare
13:32 Köfteci Yusuf’tan “domuz eti“ açıklaması Bakanlığı suçladılar Köfteci Yusuf'tan "domuz eti" açıklaması! Bakanlığı suçladılar
12:17 Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay’ın rütbesi geri alındı Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın rütbesi geri alındı
21:36 16 yaşındaki genç, boş arazide intihar etti 16 yaşındaki genç, boş arazide intihar etti
21:29 Real Madrid’de umduğunu bulamayan Arda Güler, Türkiye’ye dönüyor Real Madrid'de umduğunu bulamayan Arda Güler, Türkiye'ye dönüyor
21:28 Erzurum Valisi Çiftçi’ye büyük kumpas Sanal kart sayesinde kurtuldu Erzurum Valisi Çiftçi'ye büyük kumpas! Sanal kart sayesinde kurtuldu
21:17 Ambulans şoförüne tehditler savurdu “Seni işinden edeceğim“ Ambulans şoförüne tehditler savurdu "Seni işinden edeceğim"
21:03 Münevver Karabulut’un annesi: Kimse bana Cem Garipoğlu’nun öldüğünü iddia etmesin Münevver Karabulut'un annesi: Kimse bana Cem Garipoğlu'nun öldüğünü iddia etmesin
20:56 Tuğberk Tanrıvermiş, Avrupa takımının başına geçti Tuğberk Tanrıvermiş, Avrupa takımının başına geçti
20:48 Türkiye’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan İsrailli Bakan Katz’a sert tepki Türkiye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrailli Bakan Katz'a sert tepki
20:25 Silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın, Türkiye’yi terk ediyor Silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın, Türkiye'yi terk ediyor
20:08 Ana haber sunucusu Cem Öğretir’in canlı yayında burnu kanadı Ana haber sunucusu Cem Öğretir'in canlı yayında burnu kanadı
19:55 Diddy’nin skandal partilerinden yeni detaylar ortaya çıktı Diddy'nin skandal partilerinden yeni detaylar ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 15:17:09. #1.13#
SON DAKİKA: 10 Ekim Katliamı'nın 9'uncu Yılı Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.