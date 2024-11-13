11 Milyar Lira Tarım Destek Ödemesi

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Tarım ve Orman Bakanlığı, organik ve iyi tarım uygulamaları kapsamında bugüne kadar 11 milyar lira destek ödemesi gerçekleştirdi.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, bitkisel ve hayvansal üretimin artırılması, yaygınlaştırılması ve pazarlama kabiliyetinin geliştirilmesi amacıyla organik üretim yapan üreticiler 2005 yılından bu yana destekleniyor.

Organik üretim yapan üreticilere 2023'te 46,6 milyon lira, bu yılın ekim ayına kadar da 74 milyon lira ödemede bulunuldu. Toplamda bugüne kadar 5,6 milyar lira organik tarım desteği ödemesi yapıldı.

Yürütülen çalışmalar neticesinde 2023'te 343 bin hektarda 259 ürün çeşidinde yaklaşık 1,6 milyon ton organik üretim yapıldı.

Organik tarım alanının toplam tarım alanı içindeki payı 2002 yılında yüzde 0,3 iken 2023 yılında yüzde 1,6'ya çıktı.

Öte yandan 59 ilde Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi uygulanıyor.

Organik tarım faaliyetlerinin tüm aşamaları Organik Tarım Bilgi Sistemi'nde (OTBİS) kayıt altına alınarak izlenebiliyor. OTBİS'te yer alan veriler organik tarım kayıtlarına esas bilgileri oluşturuyor. OTBİS'te arazi-ürün bilgisine ait veri girişi, yetkilendirilmiş kuruluşlarca ilgili üretim yılı içinde yapılıyor.

İyi tarım uygulamalarına bu yıl 77,2 milyon lira destek verildi

Bakanlık iyi tarım uygulamaları kapsamında da destek sağlıyor. Söz konusu desteklerin ödemeleri 2008'den bu yana devam ediyor.

Söz konusu uygulamalar için 2023'te 49,2 milyon lira, bu yılın ekim ayına kadar da 77,2 milyon lira ödendi. 2008-2024 döneminde bugünün fiyatlarıyla 5,4 milyar lira destek ödemesi sağlandı.

İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi 2012'de 12 ilde başlatıldı. Bugün 58 ilde 81 projeyle uygulamalar devam ediyor.

Bakanlık çalışmaları ve destekleri sonucu iyi tarım uygulamaları alanı 2007'de 5 bin hektarda 56 bin ton üretimden, 2023'te 372 bin hektarda 6,1 milyon ton üretime ulaştı.

Böylece Bakanlık tarafından organik ve iyi tarım uygulamaları kapsamında yapılan destek ödemesi 11 milyar liraya ulaştı.