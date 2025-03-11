112 Acil Sağlık Ekipleri İftarda Buluştu - Son Dakika
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112 Acil Sağlık Ekipleri İftarda Buluştu

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık ekipleriyle iftar programı düzenledi.

11.03.2025 21:16
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İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık ekipleri, iftar programında bir araya geldi.

Bakırköy 112 Avrupa Komuta Kontrol Merkezi'ndeki programa, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, yöneticiler ve sağlık personeli katıldı.

Güner, buradaki konuşmasında, bu yıl sağlık personelinin çalıştıkları yerlerde iftar programları düzenlediklerini söyledi.

Bugün 112 ve UMKE sağlık personeliyle iftarda buluştuklarını belirten Güner, "İstanbul'da 2024'te 2,5 milyondan fazla çağrıyı cevapladık. Verdikleri hizmetten gurur duyuyoruz." dedi.

Doç. Dr. Güner, şehir merkezinde 8 ila 10 dakikada, kırsalda ise 20 dakikada çağrılara cevap verdiklerinin altını çizdi.

İstanbul'da fermuar sistemini hizmete aldıklarını dile getiren Güner, vatandaşların ambulansları görünce yol vermesinin önemli olduğunu, acil sağlık hizmetlerine tüm vatandaşların yardımcı olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 112 Acil Sağlık Ekipleri İftarda Buluştu - Son Dakika

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