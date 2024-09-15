118 Yıllık Çay Ocağı Nesilden Nesile - Son Dakika
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118 Yıllık Çay Ocağı Nesilden Nesile

118 Yıllık Çay Ocağı Nesilden Nesile

Zonguldak'ta Eski ailesi, 118 yıllık çay ocağını dede, baba ve torunla işletiyor.

15.09.2024 12:46
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GÖKHAN YILMAZ/MUSTAFA KEMAL BEKTAŞ - Zonguldak'ta yaşayan Eski ailesi, 5 nesildir ayakta tuttukları 118 yıllık çay ocağında dede, baba ve torun birlikte hizmet veriyor.

Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde ikamet eden Eski ailesi, çay ocağı işletmeciliğini yıllardır 25 metrekarelik dükkanda nesilden nesile sürdürüyor.

İlk olarak Recep Eski'nin işlettiği çay ocağı, zaman içerisinde oğlu Hasan Eski tarafından devralındı.

Hasan Eski, baba mesleğini önce oğlu Fahrettin'e (68), daha sonra da torunu Fahri (48) ve torununun oğlu Şener'e (25) öğretti. Geçen yıl 87 yaşında hayatını kaybeden Hasan Eski'nin ardından ata mirası 118 yıllık çay ocağının işletmeciliğini dede, baba ve torun üstlendi.

Ahşap olarak inşa edilen, zaman içerisinde beton yapıya çevrilse de üç caddenin kesiştiği konumda 118 yıldır hizmet veren "Merkez Çay Evi"ne gelenler, çay ve kahve eşliğinde sohbet ederek vakit geçiriyor.

"Çekirdekten yetişmek çok farklı"

Fahri Eski, AA muhabirine, her meslek gibi zorluğu olsa da işini severek yaptığını söyledi.

Uzun yıllardır ekmek teknelerini ayakta tuttuklarını anlatan Eski, ellerinden geldiği kadar mesleği yaşatmaya çalışacaklarını belirtti.

Eski, mesleğin zor yanlarından bahsederek, "Mesleğin güzel yanları da var. Çok insan tanıyorsunuz. Bu sayede çok arkadaşımız var ve çevremiz geniş. Sürekli ayakta kalmak ve bu şekilde çalışmak, mesleğin zor taraflarından. Bedenen yoruluyoruz." dedi.

Şener Eski de büyüklerinden ne öğrendiyse onu yapmaya çalıştığını dile getirerek, "Çekirdekten yetişmek çok farklı. Bir bardak çay satmakla ne zengin olurum ne de batarım. Ben büyüklerimden böyle gördüm. Nerede ne yapacağını bilmek çok önemli. Müşterilerime kim olursa olsun saygılı yaklaşırım." diye konuştu.

Tek başına mesleği yapmanın zor olduğunu vurgulayan Eski, "Yetişmek çok zor oluyor, çok fazla yoruluyorsun. 5 nesildir burayı işletmekteyiz. Allah'a çok şükür ekmeğimizi kazandık. Hala da işimizi yapmaya devam ediyoruz. Babam ve dedemle burada çalışmaktan mutluyum. Dışarıdan görenler şaşırıyor. Örnek olduğumuzu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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