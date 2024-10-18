12. Boğaziçi Film Festivali Başladı - Son Dakika
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12. Boğaziçi Film Festivali Başladı

12. Boğaziçi Film Festivali Başladı

Boğaziçi Film Festivali, Atlas 1948 Sineması'nda açılış töreniyle kapılarını açtı.

18.10.2024 23:46
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Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen "12. Boğaziçi Film Festivali", Atlas 1948 Sineması'nda yapılan açılış töreniyle başladı.

Programa Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdür Yardımcısı Kemal Uysal, İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı ve Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy'un yanı sıra kültür sanat dünyasından birçok isim katıldı.

Açılışta konuşan Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Festival Başkanı Ogün Şanlıer, Kovid-19 salgını, deprem ve ekonomik sıkıntılar gibi birçok zorluğa rağmen Boğaziçi Film Festivali'ni 12 yıldır sürdürmeyi başardıklarını söyledi.

"Emin adımlarla büyümeye ve gelişmeye devam ediyoruz"

Festivalin her yıl hem ulusal hem de uluslararası sinema sektöründen önemli isimleri ağırladığını belirten Şanlıer, "Boğaziçi Film Festivali'nin artık ülkemizin ve özellikle İstanbul'un sinema alanındaki en önemli etkinliklerinden birisi haline gelmesini hep beraber başardık. Ulusal ve uluslararası kısa metraj film yarışmaları, belgesel film yarışmalarıyla sağlam ve emin adımlarla büyümeye ve gelişmeye devam ediyoruz." dedi.

Etkinliğe destek olan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Şanlıer, bu yılki film seçkisinde Peru, Arjantin, Kanada ve Nepal'den eserlerin yer aldığını aktardı.

"Farklı coğrafyalardan pek çok değerli filmi sinemaseverlerle buluşturuyoruz"

Festivalin Artistik Direktörü Enes Erbay ise sinemaseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatma hedefiyle yola çıktıklarını dile getirerek, "Ülkemizden ve farklı coğrafyalardan pek çok değerli filmi sinemaseverlerle buluşturuyoruz. Festivalin kalbi, sinemanın tarihine tanıklık eden İstiklal Caddesi'ndeki salonlarda atacak." diye konuştu.

Dünyanın zorlu günlerden geçtiğine dikkati çeken Erbay, "Özellikle Filistin'de yaşanan katliam hepimizin yüreğinde derin bir acı ve endişe yaratıyor. Bu zor zamanlarda sinemanın, insanları bir araya getirip düşünmeye, empatiye ve anlamaya vesile olan bir güç olduğuna inanıyoruz. Bugün burada sanatın bu gücünü hep birlikte deneyimlemeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Festivalin jürisi tanıtıldı

Açılışta festivalin büyük ödülü Altın Yunus için farklı kategorilerde yarışan filmleri değerlendirecek jüri üyeleri de tanıtıldı.

Bu yıl belgesel yarışma jürisi, yönetmen Sevinç Yeşiltaş, yönetmen ve akademisyen Prof. Dr. Cenk Demirkıran ve UnderhillFest programcısı Vuk Perovic'ten oluşuyor.

Kısa film jürisinde ise yönetmen Miraç Atabey, oyuncu Hakan Atalay ve River Film Festivali Direktörü Romina Zanon görev alıyor.

Toplam 11 filmin yer aldığı uluslararası yarışmanın jürisinde Mısırlı yönetmen Abu Bakr Shawky, Tiran Film Festivali Direktörü Agron Domi, İranlı oyuncu Sedef Asgari, Talin Film Festivali Programcısı Edvinas Puksta ve Sırp yapımcı Nevena Savic bulunuyor.

Yönetmen Atalay Taşdiken başkanlığındaki ulusal jüri ise senarist Nuriye Bilici, yapımcı Cemil Yavuz, oyuncu Zeynep Çamcı ve görüntü yönetmeni Eyüp Boz'dan oluşuyor.

Ulusal yarışma filmlerini ayrıca "Film Yapımcıları Birliği (FİYAB) Ödülü" için Halil Kardaş, Kerem Ayyıldız ve Meryem Beyza Er'den oluşan jüri değerlendirecek.

Bu yıl Ulusal Uzun Metraj Yarışması'nda biri dünya prömiyerini, ikisi de Türkiye prömiyerini yapacak toplam 10 film izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Festivalin Yarışma Dışı Seçkisi ise ağırlıklı olarak başta Filistin olmak üzere, dünyanın sessiz kalmayı tercih ettiği coğrafyalara ses veren filmlerden oluşuyor.

12. Boğaziçi Film Festivali'nde "Bosphorus Talks" başlığı altında özel sunumlar da gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteklediği, 25 Ekim'de sona erecek festivalin tüm programına ve detaylı bilgiye "www.bogazicifilmfestivali.com" adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 12. Boğaziçi Film Festivali Başladı - Son Dakika

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