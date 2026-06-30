12 Yaşındaki Çocuk İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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12 Yaşındaki Çocuk İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

12 Yaşındaki Çocuk İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
30.06.2026 12:50
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Bitlis'te dereye kapılan 12 yaşındaki Abdulaziz Şeflek için arama çalışmaları sürüyor.

Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Yazıcık köyü Köprübaşı mevkisinde girdiği derede akıntıya kapılarak kaybolan 12 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

Dün saat 15.30 sıralarında babaları Bakır Şeflek'le girdikleri derede akıntıya kapılan 3 kardeşten Abdulaziz Şeflek için arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Çocuğun bulunması için yürütülen çalışmalara 8 Jandarma Asayiş Timi, Jandarma Komando Timi, Jandarma Arama Kurtarma Timi, 5 güvenlik korucusu timi, 2 AFAD ekibi, UMKE ve İHH Bitlis Arama Kurtarma ekipleri ile dalgıçlardan oluşan 103 personel katıldı, köylüler de ekiplere destek verdi.

Derenin kenarında ve suda arama yapan ekipler, her noktayı dikkatle kontrol ederek çocuğu bulmaya çalıştı.

Derenin akış yönü olan Garzan Barajı bölgesinde de Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince arama çalışmaları yürütülüyor.

Olay

Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Yazıcık köyü Köprübaşı mevkisinde dün babaları Bakır Şeflek'le dereye giren 3 kardeş akıntıya kapılmıştı.

Babalarının ve çevredekilerin çabasıyla sudan çıkarılan Muhammed Enes Şeflek hayatını kaybetmiş, yaralı olan Fatih Şeflek ise hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Bitlis, Güncel, Yaşam, Çocuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel 12 Yaşındaki Çocuk İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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