12 Yıl Hapis Ceza Alan Firari Yakalandı

Samsun'da, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.S'yi İlkadım ilçesinde belirlenen adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.?
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