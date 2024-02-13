13 Şubat 2024 Salı Gündemi - Son Dakika
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13 Şubat 2024 Salı Gündemi

13 Şubat 2024 Salı Gündemi

CHP İstanbul İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı, MHP Grup Toplantısı, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin basın açıklaması, 3. İzmir Kent Sempozyumu Sonuç Bildirgesi basın açıklaması, DEM Parti Grup Toplantısı ve İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin protestosu gibi etkinlikler yer alıyor.

13.02.2024 07:48  Güncelleme: 07:54
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ANKA HABER AJANSI 13 ŞUBAT 2024 SALI GÜNDEMİ

09.30 - CHP İstanbul İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI)

10.45 - MHP Grup Toplantısı (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI)

11.00 - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ankara Wyndham Otel'de basın açıklaması yapacak.

12.30 - 3. İzmir Kent Sempozyumu (Direnen Kentlerde Adalet ve Demokrasi) Sonuç Bildirgesi basın açıklaması.

12.45 - DEM Parti Grup Toplantısı (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI)

13.30 - İstanbul Üniversitesi'nin tüm yerleşkelerinin ziyarete açılmasını protesto etmek için, İÜ öğrencileri Beyazıt ana kapısında toplanacak.

ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

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İstanbul Üniversitesi, Memleket Partisi, Muharrem İnce, DEM Parti, İstanbul, İzmir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 13 Şubat 2024 Salı Gündemi - Son Dakika


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